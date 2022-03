Πόλεμος στην Ουκρανία: Τουλάχιστον 10 νεκροί σε ρωσικούς βομβαρδισμούς στη Σούμι – Όλες οι εξελίξεις – LIVE εικόνα

Ανάμεσα στους δέκα ανθρώπους που σκοτώθηκαν όταν βομβαρδίστηκαν σπίτια, ακόμα και στο κέντρο της Σούμι, ήταν παιδιά, συνέχισε.

This is what residential buildings in #Sumy look like after a night of air strikes. pic.twitter.com/z2j9Gl6A02

Σκοτώθηκαν επίσης τέσσερις ουκρανοί στρατιωτικοί σε αυτή που ο κ. Ζιβίτσκι αποκάλεσε «άνιση μάχη με τον ρωσικό στρατό».

Οι πληροφορίες που έδωσε ο τοπικός αξιωματούχος είναι αδύνατον να επιβεβαιωθούν με ανεξάρτητο τρόπο.

Ανθρωπιστικός διάδρομος αναμένεται να ανοίξει σήμερα στην πόλη Σούμι της Ουκρανίας, ανακοίνωσε ο αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης.Οι άμαχοι αναμένεται να αρχίσουν να αναχωρούν με λεωφορεία στις 10:00 ώρα Ελλάδος, σύμφωνα με τον ίδιο.

Rescuers in #Sumy eliminated the aftermath of a nighttime air strike on the city.

The bodies of civilians were pulled out from under the rubble of houses - 9 people were killed, including two children. pic.twitter.com/zKeOJZoB9O