Politico: H Ουκρανία οδεύει προς την ήττα

«Το ηθικό ανάμεσα στους στρατιώτες είναι χαμηλό λόγω του ανηλεούς βομβαρδισμού, υπάρχει έλλειψη εξελιγμένων όπλων και απώλειες στο πεδίο της μάχης. Στις πόλεις εκατοντάδες μίλια μακριά από το μέτωπο, τα πλήθη των νέων ανδρών που έκαναν ουρές για να καταταγούν στον στρατό τους πρώτους μήνες του πολέμου έχουν εξαφανιστεί. Στις μέρες μας, οι υποψήφιοι στρατιώτες αποφεύγουν τη στράτευση και περνούν τα απογεύματά τους σε νυχτερινά κέντρα. Πολλοί έχουν εγκαταλείψει εντελώς τη χώρα», αναφέρει το δημοσίευμα που υπογράφει ο Jamie Dettmer, ο ανταποκριτής του «Politico» στο Κίεβο.

«Ακόμα και όταν ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι λέει ότι η Ουκρανία προσπαθεί να βρει έναν τρόπο να μην υποχωρήσει, οι στρατιωτικοί αποδέχονται κατ’ ιδίαν ότι περισσότερες απώλειες είναι αναπόφευκτες αυτό το καλοκαίρι. Το μόνο ερώτημα είναι πόσο άσχημες θα είναι. Ο Βλαντίμιρ Πούτιν δεν ήταν αναμφισβήτητα ποτέ πιο κοντά στον στόχο του», επισημαίνεται στο δημοσίευμα.

«Αν η παλίρροια δεν αλλάξει σύντομα σε αυτό το τρίτο έτος της εισβολής της Ρωσίας, το έθνος της Ουκρανίας, όπως υπάρχει σήμερα, θα γίνει παρελθόν», αναφέρεται χαρακτηριστικά και σημειώνεται πως ο «Ζελένσκι έθεσε το διακύβευμα ακόμη πιο έντονα, λέγοντας ότι η Ουκρανία “θα χάσει τον πόλεμο” αν το αμερικανικό Κογκρέσο δεν παρέμβει και δεν παράσχει βοήθεια».

«Ο Πούτιν θα διεκδικήσει τη νίκη»

«Χωρίς μια σημαντική αλλαγή στην παροχή προηγμένων δυτικών όπλων και μετρητών, η Ουκρανία δεν θα μπορέσει να απελευθερώσει τα εδάφη που κατέχουν τώρα οι δυνάμεις του Πούτιν. Αυτό θα αφήσει τον Πούτιν ελεύθερο να ροκανίσει την πληγωμένη χώρα τους επόμενους μήνες ή χρόνια. Ακόμα και αν η Ρωσία δεν μπορέσει να αποτελειώσει την Ουκρανία, μια μερική νίκη θα αφήσει τις ελπίδες του Κιέβου να ενταχθεί στην ΕΕ και το ΝΑΤΟ κολλημένες στο κενό», αναφέρει το Politico.

Και συνεχίζει: «Οι επιπτώσεις ενός τέτοιου αποτελέσματος θα είναι σοβαρές για τον κόσμο. Ο Πούτιν θα διεκδικήσει τη νίκη στο εσωτερικό και, ενθαρρυμένος από την αποκάλυψη των δυτικών αδυναμιών, μπορεί να αναζωογονήσει τις ευρύτερες αυτοκρατορικές φιλοδοξίες του στο εξωτερικό. Η Λιθουανία, η Λετονία και η Εσθονία φοβούνται ιδιαίτερα ότι θα είναι οι επόμενες στη λίστα των στόχων του. Η Κίνα, ήδη ένας ολοένα και πιο αξιόπιστος εταίρος της Μόσχας, δεν θα δει πολλούς λόγους να αλλάξει τη στάση της».

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο μεγάλος στόχος του Πούτιν είναι το Χάρκοβο, ένας συμβολικός στόχος, καθώς η συγκεκριμένη πόλη υπήρξε η πρώτη πρωτεύουσα της Ουκρανίας.

Η πιο επείγουσα ανάγκη της Ουκρανίας αυτή τη στιγμή είναι για εκατομμύρια βλήματα πυροβολικού ώστε να προστατεύσει τα στρατεύματα στο μέτωπο και να υπερασπιστεί το Χάρκοβο.

