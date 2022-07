Πολιτική κρίση στη Βρετανία: Παραιτήθηκαν πρωτοκλασάτα στελέχη της κυβέρνησης Τζόνσον

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι πολλοί βουλευτές και η κοινή γνώμη έχουν χάσει την εμπιστοσύνη τους στην ικανότητα του Τζόνσον να κυβερνά για το εθνικό συμφέρον.

«Λυπάμαι που το λέω, ωστόσο, ότι είναι σαφές για μένα ότι αυτή η κατάσταση δεν θα αλλάξει υπό την ηγεσία σας - και ως εκ τούτου έχετε χάσει την εμπιστοσύνη μου επίσης», είπε ο Τζάβιντ σε επιστολή του προς τον Τζόνσον.

I have spoken to the Prime Minister to tender my resignation as Secretary of State for Health & Social Care.

It has been an enormous privilege to serve in this role, but I regret that I can no longer continue in good conscience. pic.twitter.com/d5RBFGPqXp