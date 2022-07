Πολωνία: Η Βαρσοβία θα αγοράσει άρματα και μαχητικά αεροσκάφη από τη Νότια Κορέα

«Την επόμενη εβδομάδα υπογράφουμε τις συμφωνίες», ανέφερε στον λογαριασμό του στο Twitter.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο wPolityce, η σύμβαση αφορά την παράδοση 48 μαχητικών αεροσκαφών FA-50, των πρώτων από τα 180 άρματα Κ2 (τα αποκαλούμενα και «Μαύροι Πάνθηρες) που θα προμηθευτεί συνολικά η Βαρσοβία καθώς και αδιευκρίνιστου προς το παρόν αριθμού οβιδοβόλων.

#Warszawa |?? @mblaszczak, @MON_GOV_PL: Zamówimy w polskim przemysle zbrojeniowym tak duzo armatohaubic jak to mozliwe. To, co zwiazane jest, z krótkim czasem pozyskania sprzetu powoduje, ze czesc produkcji w pierwszej fazie bedzie wykonywana w Korei ????, a kolejne juz w Polsce. pic.twitter.com/bK9MALa4NG