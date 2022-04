Πώς το Twitter πέρασε στα χέρια του Ελον Μασκ - Το «χρυσό» deal και οι πρώτες αντιδράσεις

Πρόκειται για μια καθοριστική στιγμή για την εταιρεία, που συμπληρώνει 16 χρόνια ως ένας από τους πλέον επιδραστικούς χώρους δημόσιας συζήτησης στον κόσμο και πλέον βρισκόταν αντιμέτωπη με σειρά προκλήσεων.

«Η ελευθερία του λόγου είναι το θεμέλιο μιας δημοκρατίας που λειτουργεί και το Twitter είναι η ψηφιακή πλατεία της πόλης, όπου συζητούνται θέματα ζωτικής σημασίας για το μέλλον της ανθρωπότητας» ανέφερε ο Μασκ σε μια ανακοίνωσή του.

Ο επιχειρηματίας συμφώνησε να καταβάλει 54,20 δολάρια ανά μετοχή και έχει δηλώσει ότι σκοπεύει να αποσύρει την εταιρεία από το Χρηματιστήριο στο οποίο εισήχθη το 2013.

I hope that even my worst critics remain on Twitter, because that is what free speech means