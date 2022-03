Προειδοποίηση Μπάιντεν: «Μια απευθείας αντιπαράθεση ΝΑΤΟ-Ρωσίας μπορεί να προκαλέσει έναν Γ' Παγκόσμιο Πόλεμο»

«Λαμβάνουμε επίσης επιπρόσθετα μέτρα για την απαγόρευση βασικών τομέων της ρωσικής οικονομίας, συμπεριλαμβανομένων των θαλασσινών, της βότκας και των διαμαντιών», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Η Μόσχα απολάμβανε προηγουμένως το λεγόμενο εμπορικό καθεστώς του «μάλλον ευνοούμενου κράτους», το οποίο ευνοούσε το ελεύθερο εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών.

Watch live as I announce actions to continue to hold Russia accountable for its unprovoked and unjustified war on Ukraine. https://t.co/Z7dw6HcXjC