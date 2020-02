Πρώην πρωθυπουργός Αυστραλίας για τη συντριβή του Boeing της ΜΗ370: Οι αρχές της Μαλαισίας υποπτεύονταν ότι ο πιλότος αυτοκτόνησε

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP

Την 8η Μαρτίου 2014, το Μπόινγκ που είχε αναχωρήσει από την Κουάλα Λουμπούρ προς το Πεκίνο με 239 επιβαίνοντες εξαφανίστηκε μυστηριωδώς. Κανένα ίχνος του αεροσκάφους δεν εντοπίστηκε στην αχανή ζώνη έρευνας, έκτασης 120.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων, στο νότιο τμήμα του Ινδικού Ωκεανού στα ανοικτά της Αυστραλίας.

Οι έρευνες από αέρος και από θαλάσσης, οι μεγαλύτερες στην ιστορία, ανεστάλησαν εντέλει τον Ιανουάριο του 2017. Τα αίτια της εξαφάνισης του επιβατικού αεροσκάφους — του μεγαλύτερου άλυτου μυστηρίου στη σύγχρονη πολιτική αεροπορία — είναι έκτοτε αντικείμενο πολλών και διαφόρων σεναρίων.

Σε ντοκιμαντέρ που μεταδόθηκε σήμερα από το τηλεοπτικό δίκτυο Sky News, ο Άμποτ δηλώνει πως αντιλήφθηκε, την εβδομάδα που ακολούθησε την εξαφάνιση του Μπόινγκ, ότι οι αρχές της Μαλαισίας υποπτεύονταν πως ο κυβερνήτης του το έριξε εσκεμμένα.

“My understanding – my very clear understanding – from the very top levels of the Malaysian government is that from very, very early on here they thought it was a murder-suicide by the pilot,” Mr Abbott told Sky News’ #MH370: The Untold Story.https://t.co/sbZmooWIEY