Προκλητική ανακοίνωση της Τουρκίας για τα συμπεράσματα της Συνόδου Κορυφής της ΕΕ - Τι λέει για το Κυπριακό

του Αντώνη Οικονόμου

Τα συμπεράσματα για την Τουρκία του Ειδικού Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 17-18 Απριλίου 2024 είναι ένα ακόμη παράδειγμα της έλλειψης στρατηγικού οράματος της ΕΕ για την Τουρκία και τις παγκόσμιες εξελίξεις.

Είναι αντιφατικό το γεγονός ότι το Συμβούλιο δεν έλαβε καμία απόφαση σχετικά με τις συστάσεις της κοινής ανακοίνωσης για τις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας που εκπονήθηκε από τον Ύπατο Εκπρόσωπο Borrell και την Επιτροπή, αν και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου τονίζουν ότι η ΕΕ έχει στρατηγικό συμφέρον να αναπτύξει μια συνεργασία και αμοιβαία επωφελή σχέση με την Τουρκία.

Η Τουρκία δεν θα δεχτεί ποτέ μια προσέγγιση που συνδέει την πρόοδο στις σχέσεις Τουρκίας-ΕΕ με το Κυπριακό. Είναι απαραίτητο να εγκαταλείψουμε μια συνεννόηση που ανάγει αυτές τις πολύπλευρες σχέσεις στο Κυπριακό. Μια τέτοια νοοτροπία δεν μπορεί να συμβάλει θετικά και εποικοδομητικά στο πρόβλημα, ούτε στα άλλα περιφερειακά και παγκόσμια ζητήματα.

Η Τουρκία, ως υποψήφια χώρα, παραμένει προσηλωμένη στην ένταξη στην ΕΕ. Ωστόσο, απορρίπτουμε τον επιλεκτικό περιορισμό της διμερούς συνεργασίας σε ορισμένους τομείς. Την επόμενη περίοδο, θα αναθεωρήσουμε τον διάλογό μας με την ΕΕ στη βάση της αμοιβαιότητας, λαμβάνοντας υπόψη τον ρυθμό, το επίπεδο και το εύρος των βημάτων της ΕΕ προς την Τουρκία.

