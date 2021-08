Πύρινη λαίλαπα στην Καλιφόρνια: Κατέστρεψε μικρή πόλη, 2 τραυματίες - ΒΙΝΤΕΟ

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ- AFP

Χιλιάδες κάτοικοι προετοιμάζονται να εκκενώσουν τις εστίες τους μπροστά στην επέλαση της πυρκαγιάς, η οποία καταστρέφει τον εθνικό δρυμό του Ελντοράντο από τις 14 Αυγούστου, τροφοδοτούμενη από τις συνθήκες ακραίας ξηρασίας και τους θυελλώδεις ανέμους.

«Σας παρακαλώ, ακούστε τις προειδοποιήσεις και όταν θα σας ζητήσουμε να φύγετε, φύγετε!», είπε ο επικεφαλής των πυροσβεστικών δυνάμεων της Καλιφόρνιας Τομ Πόρτερ, όπως γράφει η εφημερίδα Sacramento Bee.

Video taken at 4:40 pm from Gardnerville, NV, courtesy of Scott Fraiser. This is all due to the #CaldorFire. Dangerous fire weather conditions remain in place through tonight. pic.twitter.com/RU2Ov5Wv36