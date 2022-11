Ράμα: Καταδικάζει τη βρετανική κυβέρνηση για διακρίσεις σε βάρος Αλβανών

Η διέλευση της Μάγχης με μικρές βάρκες από μετανάστες αποτελεί πρόβλημα για τους Βρετανούς αξιωματούχους, ενώ με το Brexit θεωρητικά να γινόταν καλύτερος έλεγχος των συνόρων της χώρας.

Σύμφωνα με επίσημα στατιστικά στοιχεία, οι Αλβανοί αντιπροσωπεύουν πλέον την πλειοψηφία όσων πραγματοποιούν τη διέλευση.

Σε μια σειρά tweets, ο Ράμα τόνισε ότι οι Βρετανοί αξιωματούχοι συμμετέχουν ενεργά σε «διακρίσεις» κατά Αλβανών.

Targeting Albanians (as some shamefully did when fighting for Brexit) as the cause of Britain’s crime and border problems makes for easy rhetoric but ignores hard fact. Repeating the same things and expecting different results is insane (ask Einstein!)