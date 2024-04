Ρωσία: Ένταλμα σύλληψης για τον κορυφαίο σκακιστή Γκάρι Κασπάροφ

Το δικαστήριο της πόλης Σικτιβκάρ εξέδωσε επίσης εντάλματα σύλληψης για αρκετούς άλλους Ρώσους πολιτικούς της αντιπολίτευσης και ακτιβιστές εξόριστους με την ίδια κατηγορία.

Το βαρύτερο αδίκημα για τα οποία κατηγορούνται επιφέρει έως και 20 χρόνια φυλάκιση.

Τον περασμένο μήνα, η Ρωσία πρόσθεσε τον Κασπάροφ στη λίστα με τους τρομοκράτες και τους εξτρεμιστές, μια ενέργεια που χρησιμοποιείται γενικά από το Κρεμλίνο για να πατάξει τους πολιτικούς αντιπάλους της.

Η οργάνωση Ελεύθερη Ρωσία ιδρύθηκε από τον Κασπάροφ και τον πρώην εκτελεστικό διευθυντή του κινήματος Αλληλεγγύη Ιβάν Τιούτριν. Τον Φεβρουάριο του 2023, η Γενική Εισαγγελία της Ρωσικής Ομοσπονδίας αναγνώρισε την οργάνωση ως «ανεπιθύμητη».

Η αντίδραση Κασπάροφ

Ο πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής στο σκάκι και επικριτής του Κρεμλίνου προχώρησε σε σχετική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Η ερήμην σύλληψη είναι σίγουρα ο καλύτερος τρόπος που έχω συλληφθεί ποτέ! (…) Είμαι σίγουρος ότι όλοι μας είμαστε εξίσου τιμημένοι που το κράτος τρόμου του Πούτιν ξοδεύει χρόνο για αυτό που διαφορετικά θα πήγαινε για διώξεις και δολοφονίες», γράφει στην ανάρτησή του.

In absentia is definitely the best way I've ever been arrested! Good company, as well. I'm sure we're all equally honored that Putin's terror state is spending time on this that would otherwise go persecuting and murdering. https://t.co/uYlSwI9ss7