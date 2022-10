Ρωσία: Με μισό εξοπλισμό και τουφέκια του '60 χιλιάδες επιστρατευμένοι στο μέτωπο της Ουκρανίας

Η ενημέρωση της υπηρεσίας πληροφοριών, που αναρτήθηκε στο Twitter, ανέφερε ότι: «Τον Σεπτέμβριο, Ρώσοι αξιωματούχοι εξέφραζαν ανησυχία ότι κάποιοι έφεδροι που επιστρατεύθηκαν πρόσφατα έφθαναν στην Ουκρανία χωρίς όπλα».

«Εικόνες που είναι δημοσίως διαθέσιμες υποδηλώνουν ότι αυτά τα τουφέκια, με τα οποία έχουν εξοπλιστεί οι έφεδροι που επιστρατεύθηκαν είναι κατά κανόνα τύπου Καλάσνικοφ, ένα όπλο το οποίο για πρώτη φορά κυκλοφόρησε το 1959. Πολλά είναι πιθανόν σε κατάσταση που δεν δύνανται να χρησιμοποιηθούν αφού φυλάσσονταν πλημμελώς».

#Russia[n military conscripts are being given corroded and rusted AK-47 weapons, some with cracks on it to train with in Russia, some said they will take this weapon to the battlefield in #Ukraine.