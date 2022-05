Ρωσία: Παραιτήθηκε από την πετρελαϊκή Rosneft η αυστριακή πρώην υπουργός Εξωτερικών-Το βαλς με τον Πούτιν

Karin Kneissl who served as Austrian Minister of Foreign Affairs between 2017 and 2019 has left her position in the board of directors at Rosneft, Russia’s state-owned energy giant, reads the company’s statement. https://t.co/mRDAL2sy5y

Σύμφωνα με τη Rosneft, η Κνάισλ, η οποία είχε διοριστεί το Μάρτιο 2021 στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας και στη συνέχεια είχε επικυρωθεί ο διορισμός της τον Ιούνιο της ίδιας χρονιάς, υπέβαλε επιστολή παραίτησης με ισχύ από την περασμένη Παρασκευή.

Karin Kneissl, former foreign minister of Austria, Putin's erstwhile dance partner and her country's answer to Gerhard Schröder has also quit her position at Rosneft. This shouldn't stop the EU from prohibiting such "career moves" for the future. https://t.co/iXVGCKhSPO