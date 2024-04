Ρωσία: Πρόστιμο σε μια παρουσιάστρια της ρωσικής τηλεόρασης που επέκρινε την επίθεση στην Ουκρανία

Η Αναστασία Ιβλέεβα είχε πρόσφατα βρεθεί στο στόχαστρο συντηρητικών οργανώσεων, επειδή οργάνωσε την 20η Δεκεμβρίου μια εκδήλωση σε ένα νυχτερινό κέντρο της Μόσχας, με το θέμα «Σχεδόν γυμνοί».

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος παρουσιάζει τη Ρωσία ως πρωτοπόρο στην υπεράσπιση των παραδοσιακών αξιών, είχε καταδικάσει αυτήν τη γιορτή, στην οποία πολλοί διάσημοι Ρώσοι συμμετείχαν μερικώς ντυμένοι.

Anastasia Ivleeva was fined about $1100 for organizing a "naked party" in Moscow

According to the court, she violated public order with her event: there was LGBT propaganda, foul language and naked people in a public place. pic.twitter.com/mew2CVyNII