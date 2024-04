Ρωσία: Σε επικίνδυνα επίπεδα η στάθμη του νερού σε ποταμό στην πόλη Κουργκάν - Πάνω από 660 οικίες έχουν πλημμυρίσει - ΒΙΝΤΕΟ

Στο κέντρο της Κουργκάν ηχούν κάθε δύο ώρες σειρήνες εκκένωσης, σύμφωνα με το RIA, με στόχο να προειδοποιηθούν οι κάτοικοι ότι πρέπει να απομακρυνθούν από τις εστίες τους και να μεταβούν σε ασφαλές μέρος. Αξιωματούχοι διευκρίνισαν ότι η στάθμη του νερού στον ποταμό φτάνει σε "επικίνδυνο" επίπεδο όταν ξεπεράσει τα 850 εκατοστά.

Πάνω από 660 κατοικίες είχαν πλημμυρίσει στην περιοχή ως σήμερα το πρωί, μετέδωσε επίσης το RIA, επικαλούμενο το υπουργείο αντιμετώπισης Εκτάκτων Καταστάσεων.

The Tobol River's water level keeps increasing, with a massive volume of water heading towards Kurgan. Within two hours, the level surged by 26 cm to reach 8.3 meters. The government of Russia's Kurgan region has declared a state of emergency.

