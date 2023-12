Ρωσία: Στους -56 βαθμούς Κελσίου έπεσε ο υδράργυρος στη Σιβηρία

Στη Δημοκρατία Σαχά, που βρίσκεται στο βορειοανατολικό τμήμα της Σιβηρίας και περιλαμβάνει το Γιακούτσκ, μία από τις πιο κρύες πόλεις στον κόσμο, οι θερμοκρασίες βούτηξαν κάτω από τους μείον 50 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με τους μετεωρολογικούς σταθμούς της περιφέρειας.

Στο Οϊμιάκον, μια περιοχή στη Σαχά, τα θερμόμετρα έδειξαν -56 βαθμούς Κελσίου το βράδυ της Δευτέρας.

Η ρωσική μετεωρολογική υπηρεσία προειδοποίησε πως η αίσθηση του ψύχους θα είναι στους 60 και πλέον βαθμούς κάτω από το μηδέν στο Οϊμιάκον δεδομένων των ανέμων και της υγρασίας και ότι ο υδράργυρος αναμένεται να καταγράψει περαιτέρω πτώση κατά τη διάρκεια της νύχτας.

