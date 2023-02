Ρωσία: Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν από έκρηξη αερίου σε πενταώροφο κτίριο νότια της Μόσχας

«Πέντε άνθρωποι έχουν διασωθεί μέχρι στιγμής και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, άλλοι δύο παραμένουν κάτω από τα ερείπια. Δυστυχώς, τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους», ανέφεραν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

In the town of Yefremov, Russia’s Tula region, four people have been killed in a gas explosion in a residential building. The explosion led to part of the building collapsing.

