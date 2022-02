Ρωσικά άρματα μάχης προ των πυλών της Μαριούπολης - Επίκειται κατάληψη - Ο πανικός των αμάχων - LIVE εικόνα

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Δραματικές είναι οι εξελίξεις την ώρα που πολεμικά μέτωπα εντοπίζονται σε διάφορα σημεία της χώρας. Οι Ρώσοι έχουν πλησιάσει κι άλλο το Κίεβο, ενώ οι μάχες συνεχίζονται, με τους πολίτες να συγκεντρώνονται στο σταθμό του μετρό στο Κίεβο, αναζητώντας καταφύγιο από ρωσικές εναέριες επιδρομές.

Την ίδια ώρα, όπως μεταδίδουν διεθνή ΜΜΕ, ρωσικά άρματα μάχης βρίσκονται μια ανάσα από τη Μαριούπολη καθώς κατευθύνονται από τα δυτικά προς τα ανατολικά, ενώ χερσαίες ρωσικές δυνάμεις ετοιμάζονται να καταλάβουν την πόλη.

Εκατοντάδες ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στα περίχωρα της Μαριούπολης, ανέφερε μια διπλωματική πηγή στο πρακτορείο Reuters, την ώρα που οι ουκρανικές δυνάμεις μάχονται με τους Ρώσους εισβολείς σε τρία μέτωπα.

Δείτε βίντεο:

???????? Explosiones en la ciudad de Mariúpol. pic.twitter.com/hhdqTOz1o4 — Contraste Geopolítico (@ContrasteGeo) February 24, 2022

Η Μόσχα έχει εξαπολύσει τη μεγαλύτερη επίθεση, από ξηράς, αέρος και θαλάσσης, εναντίον ευρωπαϊκού κράτους μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

There are reports of hundreds of explosions in Mariupol, Ukraine — Market Rebellion (@MarketRebels) February 24, 2022

Η Μαριούπολη είναι ένα από τα μεγαλύτερα ουκρανικά λιμάνια στην Αζοφική Θάλασσα. Βρίσκεται κοντά σε μια πρώτη γραμμή που ελέγχουν οι φιλορώσοι αυτονομιστές στην περιοχή του Ντονέτσκ και την οποία ο Βλαντιμίρ Πούτιν έχει αναγνωρίσει ως ανεξάρτητο κράτος.

Αιματηρές μάχες μεταξύ Ρώσων και Ουκρανών είναι σε εξέλιξη σε απόσταση μερικών χιλιομέτρων από το Κίεβο, ενώ ο πυρηνικός σταθμός του Τσερνόμπιλ πέρασε στον έλεγχο της Ρωσίας, λίγες ώρες αφότου ο Βλαντίμιρ Πούτιν διέταξε την επίθεση στην Ουκρανία, με αεροπορικά πλήγματα και χερσαία εισβολή.

Στο μεταξύ, δεκατρείς άμαχοι και εννέα στρατιώτες σκοτώθηκαν στην περιφέρεια της Χερσώνας, στη νότια Ουκρανία, σημαντικό μέρος της οποίας ελέγχεται από τις ρωσικές δυνάμεις. «Δεκατρείς πολίτες, μεταξύ των οποίων και δύο παιδιά, σκοτώθηκαν, καθώς και εννέα Ουκρανοί στρατιώτες, στην επίθεση εναντίον της Χερσώνας», ανέφεραν σε σχετική ανακοίνωση οι Αρχές της υπηρεσίας.

Δείτε LIVE εικόνα:

Πανικός και φόβος μεταξύ των κατοίκων στο Κίεβο

«Πρέπει να τελειώσω την δουλειά που κάνω με μια ομάδα Γερμανών δημοσιογράφων και μετά να βρω τρόπο να φύγω με την οικογένειά μου». Η δημοσιογράφος από το Κραματόρσκ ηχεί τον πανικό που επικρατεί σε ολόκληρη την Ουκρανία.

Ένας άλλος κάτοικος από το Ντόνετσκ δεν απαντά σε μηνύματα. Άνθρωποι από όλη την Ουκρανία ανεβάζουν βίντεο με βομβαρδισμούς σε πολλές πόλεις της Ουκρανίας. Σειρήνες αεροπορικής επιδρομής ακούστηκαν στη μέση της νύχτας στην ουκρανική πρωτεύουσα Κίεβο.

Το χειρότερο σενάριο της ουκρανικής κρίσης έγινε πραγματικότητα.

«Επικρατεί πανικός στο Κίεβο», λέει η Κέιτ δημοσιογράφος. «Φοβάμαι» λέει η Κατερίνα, 37 ετών από το Ντονέτσκ. «Η εισβολή βρίσκεται σε εξέλιξη». «Δεν φεύγω από το διαμέρισμά μου» λέει η Αναστασία 24 ετών από το Κίεβο.

«Ο κόσμος είναι σε πανικό. Με καλούν να τους πάω στο αεροδρόμιο. Τους λέω ότι ο εναέριος χώρος έχει κλείσει», λέει ο οδηγός ταξί Αλεξέι. «Είναι τρομακτικό. Κρυβόμαστε», λέει σε γραπτό της μήνυμα η Ευγενία, 39 ετών, από τον Χάρκοβο. «Δεν νιώθω ασφαλής. Τώρα είμαι σπίτι και φοβάμαι λίγο», λέει η Ντάσα, 26 ετών από το Κίεβο.

«Η επέκταση του ΝΑΤΟ και η χρήση του ουκρανικού εδάφους δεν είναι αποδεκτή», τόνισε ο Πούτιν ενώ πρόσθεσε ότι στόχος των ρωσικών στρατιωτικών επιχειρήσεων ήταν η «προστασία των ανθρώπων». Οι συνθήκες, είπε, «απαιτούν μια αποφασιστική δράση της Ρωσίας». Προειδοποίησε επίσης τις άλλες χώρες να μην επέμβουν.

Η Ναταλία, 65 ετών, από το Ντόνετσκ είπε: «Δεν είδα την ομιλία Πούτιν. Δεν ήθελα να την ακούσω, τίποτα δεν με ενδιέφερε. Άκουσα μόνο τις εκρήξεις και είδα στον ουρανό . Δεν φεύγω από το σπίτι μου. Τίποτα δεν θα αλλάξει τη ζωή μου. Ελπίζω ότι οι Ευρωπαίοι και Αμερικανοί να τον σταματήσουν».

«Επικρατεί πανικός εδώ» λέει η Ιρίνα από το Λουχάνσκ. «Δεν νιώθω ότι είμαι στο σπίτι μου τώρα και είμαι λίγο φοβισμένη», λέει η Ντάσα 26 ετών, από το Κίεβο.

#Ukraine ????: Ukrainian forces blew up a bridge over the Oskil river at the village of Senkove as they hope to slow down the Russian invasion in the #Kharkiv region. pic.twitter.com/e6h19x6fpG — Thomas van Linge (@ThomasVLinge) February 24, 2022

Στους 57 οι νεκροί - 169 τραυματίες

Το υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε αργά απόψε ότι οι νεκροί της σημερινής ημέρας ανέρχονται σε 57 και οι τραυματίες σε 169 σε όλη τη χώρα.

Καθώς περνούσαν οι ώρες, οι ρωσικές δυνάμεις φαινόταν ότι πλησίαζαν στο Κίεβο, όπου έχει επιβληθεί απαγόρευση της κυκλοφορίας. Οι ουκρανικές αρχές διαβεβαίωναν ότι χερσαίες ρωσικές δυνάμεις βρίσκονταν στα περίχωρα της πρωτεύουσας και ότι ένα στρατιωτικό ουκρανικό αεροσκάφος, με 14 επιβαίνοντες, συνετρίβη στην περιοχή.

Και οι δύο πλευρές έκαναν ανακοινώσεις που δεν ήταν δυνατόν να επαληθευτούν από ανεξάρτητες πηγές, όμως φαινόταν ότι ο ρωσικός στρατός κέρδιζε έδαφος. Στη Χερσώνα, οι τοπικές αρχές ανέφεραν ότι Ρώσοι στρατιώτες είχαν αναπτυχθεί σε πολλές ζώνες και έθεσαν υπό τον έλεγχό τους την πόλη Χενιτσέσκ, που απέχει 300 χιλιόμετρα δυτικά από τα ρωσικά σύνορα.

Η Μόσχα ανακοίνωσε επίσης ότι αποκατέστησε τη ροή των υδάτων σε ένα κανάλι που συνέδεε τον ποταμό Δνείπερο με την Κριμαία. Η Ουκρανία είχε διακόψει αυτήν την παροχή νερού, που κάλυπτε το 85% της χερσονήσου, μετά την προσάρτηση της Κριμαίας από τη Ρωσία, το 2014.

Εκκενώσεις

Στο Κίεβο, από τα ξημερώματα, οι κάτοικοι συνωστίζονταν στο μετρό, κάποιοι για να βρουν καταφύγιο εκεί, άλλοι προσπαθώντας να φύγουν από την πόλη. Αυτοκίνητα γεμάτα με οικογένειες αναχωρούσαν όσο πιο μακριά μπορούσαν από τα ρωσικά σύνορα, που απέχουν 400 χιλιόμετρα.

Άλλοι αποφάσισαν να μείνουν, όπως η Ολένα Σεφτσένκο, μια εργαζόμενη σε μη κυβερνητική οργάνωση. «Ελπίζουμε στη διεθνή υποστήριξη», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείιο. «Κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει μετά», είπε.

«Δεν πίστευα ότι θα συνέβαινε κάτι τέτοιο στη ζωή μου»,, είπε η 52χρονη Ολένα Κουρίλο, δασκάλα από το Τσουγκούιφ, κοντά στο Χάρκοβο, με το πρόσωπο γεμάτο τσιρότα, αφού τραυματίστηκε στον πρωινό βομβαρδισμό.

Viral photo shows bloodied Ukrainian woman after Russia's first attack https://t.co/vm7Bt3oLn0 — Newsweek (@Newsweek) February 24, 2022

Στους μεγάλους οδικούς άξονες της ανατολικής Ουκρανίας, ο ουκρανικός στρατός είναι παντού. Ένας υπεύθυνος της πολιτικής προστασίας είπε ότι οι επιχειρήσεις εκκένωσης παρεμποδίζονται από τα συνεχή πυρά και τις διακοπές στις τηλεπικοινωνίες.

Στη γειτονική Πολωνία, που αναμένει εισροή Ουκρανών προσφύγων, το υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι ανοίγει αμέσως κέντρα υποδοχής κοντά στα σύνορα. Η ΕΕ δήλωσε επίσης «πανέτοιμη» να δεχτεί τους πρόσφυγες.

Σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR), αρκετές χιλιάδες Ουκρανοί έχουν καταφύγει στη Μολδαβία και την Ουκρανία. Υπολογίζεται ότι οι εκτοπισμένοι φτάνουν τις 100.000.

Εκατοντάδες διαδηλωτές συνελήφθησαν στη Ρωσία

Στη Μόσχα, ορισμένοι κάτοικοι εξέφραζαν ανησυχία, άλλοι υποστήριζαν τον Πούτιν.

Protesters arrested in Moscow and St. Petersburg at demonstrations against Russia's invasion of Ukraine. LIVE UPDATES: https://t.co/0P467itLrBpic.twitter.com/FkxjKYwdsl — ABC News (@ABC) February 24, 2022

Στο κέντρο της Μόσχας στην πλατεία Πούσκιν και στη λεωφόρο Τβερσκάγια, καθώς και στην Αγία Πετρούπολη αλλά και σε πολλές ακόμη πόλεις οργανώθηκαν διαδηλώσεις υπέρ της ειρήνης. Σύμφωνα με τη μη κυβερνητική οργάνωση OVD-Info, συνελήφθησαν περίπου 1.400 άνθρωποι σε όλη τη Ρωσία επειδή συμμετείχαν σε αυτές τις μη εγκεκριμένες διαδηλώσεις. Στη Μόσχα οι συλληφθέντες ανέρχονται σε 719 και στην Αγία Πετρούπολη σε 342.

Η ρωσική εισβολή, έπειτα από πολύμηνη ένταση και διπλωματικές προσπάθειες για την αποφυγή του πολέμου, καταδικάστηκε από τις περισσότερες χώρες και διεθνείς οργανισμούς, με πολλούς να εκφράζουν τον φόβο ότι σηματοδοτεί την αρχή της μεγαλύτερης σύρραξης στην Ευρώπη μετά το 1945. Ο Τζο Μπάιντεν κατήγγειλε μια «απρόκλητη επίθεση», ο Εμανουέλ Μακρόν μίλησε για «στροφή στην ιστορία της Ευρώπης» και ο Όλαφ Σολτς εκτίμησε ότι «διακυβεύεται η ειρήνη» στην ήπειρο.

Πανικός στις αγορές

Ο Πούτιν προειδοποίησε εκείνους που «θα επιχειρήσουν να παρέμβουν»: «Να ξέρουν ότι η απάντηση της Ρωσίας θα είναι άμεση και θα έχει συνέπειες που δεν έχετε δει ποτέ».

Η Κίνα, που διατηρεί στενές σχέσεις με τη Μόσχα, είπε ότι παρακολουθεί στενά την κατάσταση και ζήτηση «αυτοσυγκράτηση» από όλες τις πλευρές. Ο πρωθυπουργός της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι, μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Πούτιν το απόγευμα, ζήτησε «να σταματήσει αμέσως η βία».

Η ρωσική επίθεση προκάλεσε πανικό στις παγκόσμιες αγορές, με τα Χρηματιστήρια να καταγράφουν σημαντική πτώση και την τιμή των πρώτων υλών και των σιτηρών να εκτοξεύεται. Το πετρέλαιο ξεπέρασε επίσης τα 100 δολάρια το βαρέλι, για πρώτη φορά από το 2014.

Το Χρηματιστήριο της Μόσχας έκλεισε με πτώση άνω του 35% και το ρούβλι έφτασε στο χαμηλότερο επίπεδο της ιστορίας του απέναντι στο δολάριο, προτού να παρέμβει η Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας για να το σταθεροποιήσει.

Η γενική διευθύντρια του ΔΝΤ Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα ανέφερε ότι υπάρχει «σοβαρός οικονομικός κίνδυνος για την περιοχή και τον κόσμο», σε μια περίοδο που η παγκόσμια οικονομία προσπαθεί να ανακάμψει, μετά την πανδημία της Covid-19.