Ρότζερ Γουότερς: Βγήκε στη σκηνή φορώντας στολή που θύμιζε Ναζί

Όμως δεν έμεινε μόνο εκεί. Ο Ρότζερ Γουότερς βγήκε στη σκηνή κρατώντας ένα ημιαυτόματο όπλο και προσποιήθηκε ότι πυροβολεί προς το κοινό. Πάνω από την σκηνή υπήρχε και ένα μπαλόνι σε σχήμα γουρουνιού που έφερε το Αστέρι του Δαυίδ.

Όλο αυτό το σκηνικό ξεσήκωσε έντονες αντιδράσεις κυρίως από Ισραηλινούς που κατηγορούν τον Ρότζερ Γουότερς ως αντισημίτη.

Σε όλη την διάρκεια της συναυλίας ο Ρότζερ Γουότερς παρομοίαζε το Ισραήλ με την ναζιστική Γερμανία και επέκρινε το Τελ Αβίβ για τον τρόπο που συμπεριφέρεται στους Παλαιστίνιους. Μάλιστα σε κάποια στιγμή προέβαλε το όνομα της Εβραίας Άννας Φρανκ, που δολοφονήθηκε από τους Ναζί δίπλα σε εκείνο της Παλαιστίνιας δημοσιογράφου του Al Jazeera, Σιρίν Αμπού Ακλέχ, η οποία φέρεται να δολοφονήθηκε από τις ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας.

Great news! Berlin police have launched a criminal investigation into Roger Waters following his concert in which he dressed like a Nazi SS officer holding a gun and denigrated the murder of Anne Frank.

