Ρουμανία: Αυτοκίνητο έπεσε στην πύλη της ρωσικής πρεσβείας στο Βουκουρέστι – Νεκρός ο οδηγός

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters

Τις τελευταίες εβδομάδες, ρωσικές πρεσβείες σε άλλες χώρες της Ευρώπης έχουν μπει στο στόχαστρο διαδηλωτών που έχουν εξοργιστεί από την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι διερευνά το περιστατικό και δεν έδωσε στη δημοσιότητα το όνομα του οδηγού.

Η Ρουμανία ανακοίνωσε χθες, Τρίτη, ότι θα απελάσει 10 Ρώσους διπλωμάτες που δεν ενεργούν σε συμφωνία με τους διεθνείς κανόνες, έπειτα από άλλες ευρωπαϊκές χώρες που έχουν κάνει το ίδιο τις τελευταίες μέρες.

Σχεδόν 624.860 Ουκρανοί έχουν καταφύγει στη Ρουμανία από τις 24 Φεβρουαρίου, όταν η Ρωσία εισέβαλε στη χώρα τους, και περίπου 80.000 εξακολουθούν να βρίσκονται στη Ρουμανία.

A car crashed into the #Russian Embassy building in #Bucharest, #Romania; after the collision the car caught fire. According to local media, the driver died. pic.twitter.com/Ttwud49eqU