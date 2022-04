Σαγκάη: Οργή στα social media για τη λογοκρισία σε βίντεο που παρουσιάζει τις κραυγές των κατοίκων λόγω του lockdown

Σάλο αντιδράσεων έχει προκαλέσει η κίνηση της Κίνας να σβήσει από το κινεζικό διαδίκτυο τη «φωνή του Απριλίου» το βίντεο που έγινε viral και στο οποίο ακούγονται οι κραυγές των κατοίκων της Σαγκάης λόγω του lockdown που επιβλήθηκε.

Ένα βίντεο που έγινε viral και παρουσιάζει τον αντίκτυπο του εγκλεισμού στη Σαγκάη στους κατοίκους της, σβήστηκε από το κινεζικό διαδίκτυο από τους λογοκριτές προκαλώντας οργή στους χρήστες του διαδικτύου.

Η οικονομική πρωτεύουσα της Κίνας, με πληθυσμό 25 εκατομμυρίων κατοίκων, αντιμετωπίζει το χειρότερο ξέσπασμα του Covid-19 από την έναρξη της πανδημίας. Το υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε σήμερα 12 νέους θανάτους και περισσότερα από 23.000 νέα κρούσματα κορωνοϊού στη Σαγκάη.

Εκείνοι που κατέληξαν ήταν κατά μέσο όρο 88 ετών, σύμφωνα με την κυβέρνηση της Σαγκάης. Όλοι είχαν υποκείμενα νοσήματα και κανένας τους δεν ήταν εμβολιασμένος.

Οι τοπικές Αρχές αποδίδουν αυτή τη νέα αύξηση κρουσμάτων κυρίως στον υπερπληθυσμό σε ορισμένα παλιά κτίρια κατοικιών, όπου οι κουζίνες και οι τουαλέτες είναι κοινές.

Σχεδόν όλοι οι κάτοικοι της Σαγκάης έχουν απομονωθεί από τις αρχές Απριλίου, ενώ πολλοί δυσκολεύονται να προμηθευτούν φρέσκα προϊόντα και να επισκεφθούν έναν γιατρό.

To viral βίντεο

Το βίντεο διάρκειας έξι λεπτών με τίτλο «Η Φωνή του Απριλίου» είναι ένα μοντάζ από φωνές κατοίκων που έχουν καταγραφεί στη διάρκεια του lockdown με λήψεις από αέρος. Σε αυτό ακούγονται κάτοικοι να διαμαρτύρονται για τις ελλείψεις σε τρόφιμα και φάρμακα, αλλά και για τη σκληρή αντιμετώπισή τους από τις Αρχές.

Ο δημιουργός του βίντεο έχει προσθέσει σε αυτές τις ασπρόμαυρες εικόνες, με χρονολογική σειρά, μια σειρά από ήχους από συνεντεύξεις Τύπου, από βίντεο που αναρτώνται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και από τηλεφωνικές κλήσεις των κατοίκων.

Το βίντεο ξεκινά με τις φωνές πολιτικών να δηλώνουν, στην αρχή της επιδημίας τον Μάρτιο, ότι ένα σύντομο προληπτικό lockdown δεν θα ήταν σκόπιμο λόγω των οικονομικών του επιπτώσεων.

Αυτός ο αρχικός δισταγμός οδήγησε στην έκρηξη του αριθμού των θετικών κρουσμάτων που τελικά πυροδότησε το σημερινό lockdown, το οποίο αναμένεται να διαρκέσει πολλές εβδομάδες.

Το βίντεο κοινοποιήθηκε μαζικά το βράδυ της Παρασκευής στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης WeChat. Όμως οι λογοκριτές κατάφεραν να σβήσουν κάθε ίχνος του μέσα σε λίγες ώρες. Επίσης σβήστηκαν όλες οι αναφορές σε αυτό από το Weibo αλλά παρέμειναν κάποια σχόλια που επικρίνουν τη λογοκρισία.

Νέα κρούσματα παρά το σκληρό lockdown

Σημειώνεται ότι οι Αρχές της Σαγκάης ανακοίνωσαν 12 θανάτους από Covid-19 χθες 22 Απριλίου, ενώ οι κάτοικοι εμφανίζονται ολοένα και πιο αποθαρρυμένοι εν μέσω σκληρού lockdown και αυστηρής λογοκρισίας στο διαδίκτυο.

Η πόλη, που αντιμετωπίζει τη μεγαλύτερη έξαρση του κορωνοϊού έως τώρα στην Κίνα, κατέγραψε χθες 20.634 ασυμπτωματικά περιστατικά μετάδοσης στην κοινότητα, από 15.698 μία ημέρα νωρίτερα. Ο αριθμός των νέων κρουσμάτων με συμπτώματα ανήλθε στα 2.736 χθες από 1.931 προχθές 21η Απριλίου, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία.

Βίντεο που ήρθαν στη δημοσιότητα δείχνουν πεινασμένους πολίτες να αρπάζουν κιβώτια με φαγητό από οχήματα εν κινήσει, δημοτικοί υπάλληλοι φέρεται να πετούν στα σκουπίδια τόνους λαχανικών και άστεγοι πολίτες είναι εκτεθειμένοι σε κάθε κίνδυνο.

Mεταφέρουν βίαια και τους αρνητικούς στον κορωνοϊό

Παράλληλα, οι αρνητικοί στον κορωνοϊό πολίτες απομακρύνονται από τη Σαγκάη με λεωφορεία, αφήνοντας τα σπίτια τους ξεκλείδωτα προκειμένου να απολυμανθούν, ενώ οι θετικοί μένουν πίσω, την ώρα που ολόκληρες κοινότητες επιτάσσονται ως εγκαταστάσεις απομόνωσης.

Σύμφωνα μάλιστα με το CNN, υγειονομικοί χτύπησαν την πόρτα ηλικιωμένου ζευγαριού στις 2:00 τα ξημερώματα της Τρίτης. Όταν κανείς δεν απάντησε, έσπασαν την κλειδαριά και μπήκαν μέσα, σηκώνοντας βίαια μια 92χρονη γυναίκα από το κρεβάτι της. Απαίτησαν να μεταφέρουν τη γυναίκα και τον 74χρονο γιο της σε κέντρο καραντίνας, επειδή, σύμφωνα με τα αρχεία τους, και οι δύο είχαν βγει θετικοί στον Covid-19 πέντε ημέρες νωρίτερα και συγκεκριμένα στις 14 Απριλίου.

Συγκλονιστικά βίντεο από το lockdown στη Σαγκάη

