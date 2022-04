Σανγκάη: Οργή για το λοκντάουν, παίρνουν από τις οικογένειες τα νοσούντα παιδιά - Λεηλασίες λόγω έλλειψης τροφίμων - Βίντεο

Επιπλέον, οι πολίτες αντιμετωπίζουν ήδη ελλείψεις τροφίμων καθώς η επέκταση του λοκντάουν έχει προκαλέσει μεγάλα προβλήματα στις υπηρεσίες παράδοσης, στους ιστότοπους παντοπωλείων ακόμα και στο κρατικό δίκτυο διανομής προμηθειών. Οι κάτοικοι της Σανγκάης δυσκολεύονται να προμηθευτούν κρέας, ρύζι και άλλα τρόφιμα

Η απόγνωση έχει γενικευτεί με την οργή να έχει κυριεύσει τους κατοίκους οι οποίοι πλέον λεηλατούν σούπερ μάρκετ και καταστήματα τροφίμων και καταστρέφουν τα περιοριστικά οδοφράγματα.

Οι περισσότεροι κάτοικοι παραγγέλνουν φαγητό και νερό και λαμβάνουν από την κυβέρνηση λαχανικά, κρέας και αυγά.

Citizens in Changzhou are destroying COVID barriers put up by the government. pic.twitter.com/ws4yL4sVDC

Το νέο ρεκόρ κρουσμάτων κορωνοϊού καταγράφηκε στη μεγαλύτερη πόλη της Κίνας, με πληθυσμό στα 26 εκατ., την Παρασκευή και ενώ βρίσκεται σε σκληρό λοκντάουν για πάνω από τρεις εβδομάδες.

The situation in Shanghai is scary. Reports of millions struggling to feed themselves, elderly unable to access medicine, videos of small riots breaking out circulating on social media. Many households relying on inadequate govt food deliveries. pic.twitter.com/bW1ixaTu7O