Σε κατάσταση συναγερμού η Κένυα καθώς προετοιμάζεται για τον πρώτο κυκλώνα στην ιστορία της

Περισσότεροι από 350 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τις καταρρακτώδεις βροχές που πλήττουν την ανατολική Αφρική από τον Μάρτιο και τώρα η περιοχή απειλείται από έναν κυκλώνα που αναμένεται να φτάσει στην ξηρά το Σαββατοκύριακο, από τον Ινδικό Ωκεανό.

«Αυτός ο κυκλώνας, ο Χιντάγια, που θα μπορούσε να μας πλήξει οποιαδήποτε στιγμή, μπορεί να προκαλέσει καταρρακτώδεις βροχές, σφοδρούς ανέμους και μεγάλα, επικίνδυνα κύματα», είπε ο Ρούτο σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο Ναϊρόμπι. «Η χώρα μας πρέπει να δράσει γρήγορα και αποφασιστικά για να περιορίσει τις καταστροφικές συνέπειες και να προστατεύσει ζωές και περιουσίες», πρόσθεσε.

The number of people who have lost their lives in the Southern Kenya ???? floods has risen to 188.#SouthernKenyafloods#floods#KenyaFloods#Kenyapic.twitter.com/K5Q6FJ55I3