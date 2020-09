Σειρά ισχυρών εκρήξεων σε στρατιωτική βάση της Ιορδανίας - Ηλεκτρικό βραχυκύκλωμα σε αποθήκη όπλων - ΒΙΝΤΕΟ

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters

Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα από την έκρηξη που συνέβη σε μια απομακρυσμένη περιοχή, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Αμζάντ Ανταϊλάχ σε κρατικά μέσα ενημέρωσης.

"Οι αρχικές έρευνες δείχνουν ότι η έκρηξη προκλήθηκε από ηλεκτρικό βραχυκύκλωμα σε αποθήκες πυρομαχικών του στρατού που βρίσκονται σε μια απομονωμένη, μη κατοικημένη περιοχή και υπό κάμερες παρακολούθησης", δήλωσε ο Ανταϊλάχ.

Στην περιοχή όπου σημειώθηκε η έκρηξη στεγάζονται αρκετές στρατιωτικές βάσεις στα ανατολικά της Ζάρκα, κοντά στην πρωτεύουσα Αμάν.

Οι δυνάμεις ασφαλείας έχουν αποκλείσει την Ζάρκα, μια βιομηχανική πόλη, εμποδίζοντας τα αυτοκίνητα να φεύγουν ή να εισέρχονται.

Κάτοικοι ανέφεραν ότι παράθυρα σπιτιών θρυμματίστηκαν σε τμήματα της πόλης, από όπου φαίνονταν μεγάλες φλόγες.

Breaking: There are reports of a large explosion in Zarqa, Jordan. The cause of the explosion is unknown. pic.twitter.com/ZkPl05rHxw