Σεισμός-«μαμούθ» 7,7 Ρίχτερ ταρακούνησε την Καραϊβική - Τρόμος και στο Μαϊάμι

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Here are some images of a pool in a tourist area of ?? #Jamaica , which give an ideal of 7.7 #earthquake that has just been lived in this country and #Cuba ????, after which #tsunami warnings were also issued pic.twitter.com/rsmh9aru8f

Αρχικά η προειδοποίηση για τσουνάμι έκανε λόγο για κύματα ενός μέτρου και αφορά τις ακτές του Μεξικού, του Μπελίζ, της Κούβας, της Ονδούρας, της Τζαμάικας και των νήσων Κέιμαν, σύμφωνα με το Διεθνές Κέντρο Προειδοποίησης για τσουνάμι.

«Επικίνδυνα κύματα τσουνάμι προβλέπονται για ορισμένες ακτές», λένε οι ειδικοί.

«Κύματα τσουνάμι ύψους 0,3-1 μέτρο είναι πιθανά για τις ακτές του Μπελίζ… της Κούβας… της Ονδούρας… του Μεξικού… των Νησιών Κέιμαν… και της Τζαμάικας».

Ταρακουνήθηκε το Μαϊμάμι

Από την πολύ ισχυρή δόνηση ταρακουνήθηκαν κτίρια στο Μαϊάμι, με αποτέλεσμα να τεθεί σε εφαρμογή επιχείρηση εκκένωσης.

The 7.7 magnitude earthquake was reported about 72 miles northwest of Lucea, Jamaica, according to the U.S. Geological Survey: https://t.co/u3wwHj4iiX

Η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή στο μεγαλύτερο μέρος της Τζαμάικας, σύμδψνα με τοπικά ΜΜΕ. Έγινε επίσης αισθητή στην Αβάνα και σε επαρχίες της Κούβας.

Στις νήσους Κέιμαν, η υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών συνέστησε στους πολίτες στις παράκτιες και χαμηλού υψόμετρου περιοχές να τις εκκενώσουν προληπτικά.

New Kingston feeling the earthquake in Jamaica My lawd

BREAKING: Earthquake off the coast of Jamaica/Cuba has been upgraded to a 7.7 magnitude quake.#earthquakes#Jamaica

Keep The Islands in your thoughts ???? pic.twitter.com/1QwWdwD3vx