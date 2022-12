Σερβία: Διαρροή αμμωνίας ύστερα από εκτροχιασμό τρένου – Περισσότερα από 50 άτομα με συμπτώματα δηλητηρίασης

Το υπουργείο Εσωτερικών της Σερβίας απηύθυνε έκκληση στους κατοίκους της περιοχής να μην εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Η κυκλοφορία διεκόπη προσωρινά σε αρκετούς δρόμους, αφού οι αρχές έχουν αποκλείσει μια ζώνη τεσσάρων χιλιομέτρων γύρω από τον τόπο του σιδηροδρομικού ατυχήματος.

Τα 20 βαγόνια της αμαξοστοιχίας που εκτροχιάστηκε μετέφεραν τοξικά υλικά από τη γειτονική Βουλγαρία, σύμφωνα με την κρατική σιδηροδρομική εταιρεία για τη μεταφορά εμπορευμάτων Srbija Kargo.

A freight train carrying ammonia gas derailed in Pirot, in eastern Serbia. As a result, a high concentration of the gas was released and dozens of people were hospitalized with poisoning symptoms there was ammonia in 20 wagons and ammonia leaked from two wagons. pic.twitter.com/LitQnckMNC