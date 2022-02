Σφίγγουν τον κλοιό στο Κίεβο οι Ρώσοι - Εγκαταλείπουν την πρωτεύουσα οι Ουκρανοί - LIVE εικόνα

Ενδεικτικό το βίντεο με την κατάληψη αεροδρομίου από αερομεταφερόμενη μονάδα του στρατού της Ρωσίας, ενώ στις φλόγες έχει παραδοθεί και το κτήριο της υπηρεσίας στρατιωτικών πληροφοριών.

Breaking: @mchancecnn with Russian forces at the Antonov airport about 15 miles outside of Kyiv. "These troops you can see over here, they are Russian airborne forces. They have taken this airport" pic.twitter.com/SnvmwQ1GeA