Singapore Airlines: Παράλυτη έμεινε γυναίκα που τραυματίστηκε στην πτήση του τρόμου

Η άτυχη γυναίκα εκτινάχθηκε στους χώρους των αποσκευών πάνω από τις θέσεις. Σύμφωνα με τον σύζυγό της, νοσηλεύεται και αναρρώνει στο νοσοκομείο Samittivej Srinakarin της Μπανγκόκ, όπου αναμένεται να παραμείνει για αρκετές ακόμα εβδομάδες, αφού υποβλήθηκε σε μια σοβαρή χειρουργική επέμβαση.

Ο 59χρονος σύζυγός της άτυχης γυναίκας δήλωσε μιλώντας στην Daily Mail ότι η γυναίκα του «δεν είναι σε καλή κατάσταση» και είπε ότι το αεροπλάνο έχασε απότομα ύψος, με αποτέλεσμα η Jordan να εκτοξευτεί ψηλά και να καταλήξει στον διάδρομο, όπου και παρέμεινε μέχρι να προσγειωθούν αναγκαστικά στην Μπανγκόκ.

«Μόλις φτάσαμε στο νοσοκομείο μπήκε κατευθείαν στο χειρουργείο» είπε ο Davis.

Να σημειωθεί ότι στην πτήση του τρόμου τραυματίστηκαν περισσότερα από 20 άτομα, τα οποία έχουν τραυματιστεί αρκετά σοβάρα στη σπονδυλική στήλη.

South Australian man Keith Davis, who was left battered and bruised from the Singapore Airlines incident, has spoken of his ordeal from his Thailand hospital bed.

His wife Kerry Jordan suffered a serious spinal injury when their flight dropped 6,000 feet. #9Newspic.twitter.com/4OA7zslLRZ