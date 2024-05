Singapore Airlines: Τι συνέβη στην πτήση τρόμου - Οι εκτιμήσεις ειδικών

Σύμφωνα με επιβάτη, οι άνθρωποι εντός της καμπίνας εκτινάχθηκαν με τέτοια βιαιότητα που το κεφάλι τους χτύπησε στο ταβάνι. Δεκάδες άνθρωποι υπέστησαν σοβαρά τραύματα στο κεφάλι.

Φωτογραφίες από το εσωτερικό του αεροσκάφους δείχνουν μία καμπίνα σπαρμένη με τρόφιμα, μπουκάλια και αποσκευές, ενώ οι μάσκες του οξυγόνου κρέμονται από το ταβάνι.

Grim footage from the Singapore Airlines Boeing 777 flight from London to SG. Passengers were flung to the ceiling when it experienced a 7,000 ft drop. pic.twitter.com/iqsefWFELG

Η Singapore Airlines «λυπάται πολύ για την τραυματική εμπειρία» που έζησαν οι επιβαίνοντες, δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος Γκο Τσουν Φονγκ.

«Θέλω να εκφράσω τα πιο ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους αγαπημένους του ανθρώπου που έχασε την ζωή του», αναφέρει σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα.

Το αεροσκάφος που μετέφερε 211 επιβάτες και 18 μέλη πληρώματος πραγματοποίησε επείγουσα προσγείωση στο αεροδρόμιο της Μπανγκόκ, όπου οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στα ασθενοφόρα που περίμεναν στην πίστα.

Ενας Βρετανός 73 ετών πέθανε και, σύμφωνα με το νοσοκομείο της Μπανγκόκ όπου μεταφέρθηκαν οι τραυματίες, νοσηλεύονται 71 άνθρωποι, ανάμεσά τους 6 σε σοβαρή κατάσταση. Σύμφωνα με το αεροδρόμιο της πρωτεύουσας, 83 άνθρωποι τραυματίσθηκαν.

Σήμερα, 131 επιβάτες και 12 μέλη πληρώματος έφθασαν με άλλη πτήση στην Σιγκαπούρη.

Crazy footage shows the aftermath of a Singapore Airlines plane that suffered extreme turbulence during a flight from London. Tragically, one person, a 73-year-old British man, died, "likely" from a heart attack.

53 passengers and one crew member were also Injured during the… pic.twitter.com/ccNbLJtIc2