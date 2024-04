Σκληρή αντιπαράθεση του Ελον Μασκ με τον Αυστραλό πρωθυπουργό για την ελευθερία του λόγου

Ο Μασκ τόνισε ότι στο όνομα της ελευθερίας της έκφρασης θα ασκήσει έφεση στην απόφαση του δικαστηρίου.

Το μέσο κοινωνικής δικτύωσης έχει ήδη μπλοκάρει τις αναρτήσεις αυτές για τους Αυστραλούς χρήστες, όμως ο Αυστραλός επίτροπος αρμόδιος για την ασφάλεια του διαδικτύου εκτίμησε ότι το περιεχόμενο θα πρέπει να αποσυρθεί εντελώς από το Χ καθώς είναι ιδιαίτερα βίαιο.

“ Ο πρωθυπουργός πιστεύει ότι θα πρέπει να έχει δικαιοδοσία σε όλη τη Γη;”, διερωτήθηκε ο Μασκ σε ανάρτησή του αναφερόμενος στον Αλμπανέζι.

“ Ανησυχούμε για το γεγονός ότι αν ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ χώρα μπορεί να λογοκρίνει περιεχόμενο για ΟΛΕΣ τις χώρες, κάτι που ζητεί ο Αυστραλός ‘επίτροπος για την ασφάλεια του διαδικτύου’, τότε τι σταματά οποιαδήποτε χώρα να ελέγξει ολόκληρο το διαδίκτυο;”, πρόσθεσε στην ανάρτησή του.

“ Ήδη λογοκρίναμε το εν λόγω περιεχόμενο στην Αυστραλία”, εν αναμονή της έφεσης, τόνισε ο Μασκ.

Ο Αυστραλός πρωθυπουργός χαρακτήρισε μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο ABC τον Μασκ “ αλαζόνα δισεκατομμυριούχο που πιστεύει ότι είναι πάνω από τον νόμο, αλλά και πάνω από την ευπρέπεια”.

“ Η άποψη ότι κάποιος μπορεί να απευθυνθεί στα δικαστήρια για να έχει το δικαίωμα να μεταδώσει βίαιο περιεχόμενο σε μια πλατφόρμα δείχνει σε πιο βαθμό είναι αποκομμένος από την πραγματικότητα ο Μασκ”, πρόσθεσε ο Αλμπανέζι.

