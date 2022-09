Σκληρή απάντηση Μπάιντεν σε Πούτιν: «Ανεύθυνες πυρηνικές απειλές» -Βίντεο

«Αυτός ο πόλεμος καταστρέφει το δικαίωμα της Ουκρανίας να υπάρχει, πολύ απλά», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, καταγγέλλοντας την εισβολή ενός μόνιμου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ στη γείτονά του.

«Είναι αδύνατο να κερδηθεί ένας πυρηνικός πόλεμος και δεν πρέπει να εξαπολυθεί», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. «Δεν θα επιτρέψουμε στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα», συνέχισε, αποκαλώντας παράλληλα τις απειλές της Ρωσίας για χρήση πυρηνικών όπλων «επικίνδυνη περιφρόνηση» των ευθυνών της για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων.

Pres. Biden slams Putin’s Russia for its ongoing war against Ukraine: ‘A permanent member of the UN Security Council invaded its neighbor, attempted to erase a sovereign state from the map. Russia has shamelessly violated the core tenets of the UN charter’ pic.twitter.com/WWYuRs1B3Z