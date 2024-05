Σλοβακία: Γνωστός λογοτέχνης ο δράστης της δολοφονικής επίθεσης εναντίον του πρωθυπουργού Φίτσο

Δράστης της επίθεσης φέρεται να είναι ο διάσημος συγγραφέας και μέλος της αντιπολίτευσης, ο Juraj Cintula. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο Cintula φώναξε προς το μέρος του Φίτσο, την ώρα που ο τελευταίος συνομιλούσε με υποστηρικτές του και όταν τον πλησίασε για να του σφίξει το χέρι, τότε άνοιξε πυρ εναντίον του.

O 71χρονος είναι ένας από τους ιδρυτές της λογοτεχνικής λέσχης DÚHA, το 2005. Μέχρι το 2016 ήταν πρόεδρος της λέσχης και έγραψε τρεις ποιητικές συλλογές. Από το 2015 είναι μέλος της Εταιρείας Σλοβάκων συγγραφέων. Σύμφωνα με πληροφορίες, το 2016 εργαζόταν ως οδηγός σε εμπορικό κέντρο στο Λέβιτσε, τον τόπο καταγωγής του.

Ο Cintula - αριστερών πεποιθήσεων - φέρεται να κατείχε νόμιμα το όπλο, το οποίο έστρεψε κατά του Σλοβάκου πρωθυπουργού, ενώ συνελήφθη αμέσως μετά το αιματηρό επεισόδιο.

«Δεν έχω ιδέα τι σκοπό είχε ο πατέρας μου, τι σχεδίαζε, τι συνέβη», ανέφερε ο γιος του δράστη, σύμφωνα με το μέσο ενημέρωσης.

?? Robert Fico's assailant is a well-known Slovak writer, Juraj Cintula. In addition to his main job, he was an activist for the country's liberal party. This is reported by local media.

In 2016, Cintula was working as a security guard at a shopping mall. One day he was beaten… pic.twitter.com/ozvHE1PJCY