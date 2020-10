Σμύρνη: Τουλάχιστον 24 νεκροί και 804 τραυματίες από τον ισχυρό σεισμό - Aγώνας δρόμου για τους επιζώντες στα συντρίμμια - ΒΙΝΤΕΟ

ΠΗΓΕΣ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP - ΒΙΝΤΕΟ-ΦΩΤΟ: anadolu

Η σεισμική δόνηση, το μέγεθος της οποίας εκτιμήθηκε πως ανερχόταν σε επτά βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ από το αμερικανικό ινστιτούτο γεωφυσικών μελετών (USGS), σημειώθηκε λίγο πριν από τις δύο (ώρα Ελλάδας) στο Αιγαίο, νοτιοδυτικά της Σμύρνης, της τρίτης μεγαλύτερης πόλης της Τουρκίας, κοντά στη Σάμο.

Ο σεισμός ήταν τόσο ισχυρός και επιφανειακός που έγινε αισθητός ως την Κωνσταντινούπολη και την Αθήνα, ενώ προκάλεσε μίνι τσουνάμι, το οποίο πλημμύρισε τους δρόμους της Σεφερίχισαρ, τουρκικής πόλης κοντά στο επίκεντρο, και χτύπησε τις ακτές της Σάμου.

Ο Γκιοκάν Καν, διανομέας, 32 ετών, ήταν πάνω στη μοτοσικλέτα του όταν έγινε ο σεισμός. «Τρομοκρατήθηκα — όχι για μένα, για τη γυναίκα μου και τον γιο μου (...) Μονολόγησα: ‘δεν θα τελειώσει ποτέ’. Είχα την αίσθηση πως κράτησε δέκα λεπτά», αφηγήθηκε.

