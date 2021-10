Σοκ στο Χόλιγουντ: Ο Αλεκ Μπάλντουιν πυροβόλησε και σκότωσε γυναίκα στα γυρίσματα ταινίας - Σοβαρά τραυματισμένος ο σκηνοθέτης

Σύμφωνα με το BBC, η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο αλλά υπέκυψε στα τραύματά της, ενώ ένα ακόμα άτομο τραυματίστηκε επίσης σοβαρά και νοσηλεύεται σε ΜΕΘ. Η γυναίκα που έχασε τη ζωή της είναι η 42χρονη Χαλίνα Χάτσινς, η οποία εργαζόταν ως διευθύντρια φωτογραφίας στο φιλμ. Ο άνδρας που τραυματίστηκε σοβαρά είναι ο 48χρονος Τζόελ Σόουζα, σκηνοθέτης της ταινίας, ο οποίος εισήχθη σε μονάδα εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ).

Pictures of #Hutchins and #Souza courtesy of @IMDb . Souza is still recovering at @CSVRMC @KOB4 pic.twitter.com/I558Ig0szJ

Η τοπική αστυνομία διερευνά το περιστατικό που συνέβη στο ράντσο Μπονάνζα Κρικ στο Νέο Μεξικό, εκεί όπου γυρίζεται το γουέστερν του 19ου αιώνα.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του σερίφη της κομητειάς, η Χάτσινς και ο Σόουζα χτυπήθηκαν όταν ο 68χρονος Άλεκ Μπάλντουιν πυροβόλησε με ένα όπλο γυρισμάτων. Η τοπική εφημερίδα Santa Fe New Mexican reported μετέδωσε πως ο Μπάλντουιν ήταν συντετριμμένος και έκλαιγε όσο απαντούσε στα ερωτήματα των επιθεωρητών.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο του σερίφη που επικαλέστηκε ο εξειδικευμένος ιστότοπος The Hollywood Reporter, ο σκηνοθέτης είναι σε «κρίσιμη κατάσταση». Σύμφωνα με την ίδια πηγή, που επικαλέστηκε εκπρόσωπο της παραγωγής, επρόκειτο για «ατύχημα», καθώς αντί για άσφαιρα στο πιστόλι που χρησιμοποιούσε ο πρωταγωνιστής είχαν τοποθετηθεί αληθινές σφαίρες.

#UPDATE: @AlecBaldwln____ spokesperson through @NBCNews updates us on incident at his #Rust movie set in #SantaFe today:

"There was an accident today on the New Mexico set of Rust involving the misfire of a prop gun with blanks." (1/2) https://t.co/dG2Zy9SJ3G