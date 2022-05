Σοκάρει η κατάθεση της Άμπερ Χερντ: Τα σκισμένα εσώρουχα, τα χαστούκια, οι βιαιοπραγίες και η κοκαΐνη -Βίντεο

Σύμφωνα με όσα κατέθεσε σήμερα η Άμπερ Χερντ αυτό το «μοτίβο βίας» από τον πρώην σύζυγό της ξεκίνησε το 2012. Ωστόσο, στην κατάθεσή του, ο Ντεπ αρνήθηκε ότι χτύπησε ποτέ την πρώην σύζυγό του και αμφισβήτησε τις κατηγορίες της. Αντίθετα, υποστήριξε ότι η Χερντ ήταν εκείνη που έγινε βίαιη κατά τη διάρκεια της σχέσης τους.

Κατά τη διάρκεια της πολύωρης κατάθεσής της, η Χερντ μίλησε για τις πρώτες επαφές της με τον «χαρισματικό» Τζόνι Ντεπ στα γυρίσματα του «The Rum Diary» στο Πουέρτο Ρίκο, ενώ είπε ότι «ερωτεύτηκαν» στην περιοδεία Τύπου της ταινίας όταν κυκλοφόρησε το 2011.

«Παλεύω να βρω τις λέξεις για να περιγράψω πόσο οδυνηρό είναι αυτό […] είναι φρικτό για μένα να κάθομαι εδώ για εβδομάδες και να ξαναζώ τα πάντα», είπε η Χερντ.

«Δεν αμύνθηκα.Τότε με χαστούκισε άλλη μια φορά, πιο δυνατά»

Όταν η δικηγόρος της τη ρώτησε αν θυμάται ποια ήταν η πρώτη φορά που την χτύπησε η ίδια απάντησε: «Ήταν σε μια στιγμή τόσο ηλίθια και ασήμαντη, παρ' όλα αυτά δεν θα τη ξεχάσω ποτέ, γιατί μου άλλαξε τη ζωή. Καθόμασταν στον καναπέ και μιλούσαμε -νορμάλ, χωρίς εντάσεις. Έπινε ένα ποτό και τότε δεν το είχα καταλάβει, αλλά μάλλον χρησιμοποιούσε κοκαΐνη από ένα βάζο που ήταν στο τραπέζι. Αντιλαμβάνομαι πως αυτό ακούγεται περίεργο, αλλά υπήρχε ένα vintage βάζο στο τραπέζι, με κοκαΐνη. Δεν τον είδα να κάνει χρήση εκείνη την ημέρα. Μόνο να πίνει αλκοόλ, ενώ μιλούσαμε.

Είχαμε βάλει μουσική και απολαμβάναμε ο ένας την παρέα του άλλου. Κάποια στιγμή τον ρώτησα για το τατουάζ που έχει στο χέρι του. Ήταν ένα μαύρο σημάδι, σαν να είχε φθαρεί από τα χρόνια. Δεν μπορούσες να διαβάσεις τι έγραφε. Τον ρώτησα τι γράφει. Μου απάντησε ''Wino'' (πρόκειται για τατουάζ με το όνομα της πρώην συντρόφου του Winona Ryder).

Γέλασα γιατί νόμιζα ότι αστειευόταν και με χαστούκισε στο πρόσωπο. Απλώς τον κοίταξα κάπως γελώντας, σκεπτόμενη ότι θα αρχίσει να γελάει κι εκείνος, για να μου πει ότι ήταν ένα αστείο. Όμως δεν το έκανε. Με χαστούκισε ξανά. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ», είπε η Χερντ. «Σταμάτησα να γελάω. Δεν ήξερα τι να κάνω, γιατί δεν με είχαν χτυπήσει ποτέ ξανά σε σχέση».

