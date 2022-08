Σομαλία: Τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν από την επίθεση των ισλαμιστών Σεμπάμπ σε ξενοδοχείο στο Μογκαντίσου

«Μέχρι τώρα έχουμε επιβεβαιωμένα 12 νεκρούς, οι περισσότεροι είναι πολίτες», είπε ένας πρώην αξιωματικός της υπηρεσίας πληροφοριών της Σομαλίας, που έδωσε μόνο το μικρό του όνομα, Μοχάμεντ, στο πρακτορείο Reuters.

Οι δράστες κρατούν άγνωστο αριθμό ομήρων στον δεύτερο όροφο του κτιρίου. Λόγω της παρουσίας των ομήρων, οι δυνάμεις ασφαλείας δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν βαρύ οπλισμό. Επίσης, ανατίναξαν τη σκάλα, ώστε να καταστεί δύσκολη η πρόσβαση σε ορισμένους ορόφους του ξενοδοχείου.

Κατά διαστήματα, καθώς έπεφτε το σκοτάδι, ακούγονταν ριπές από την περιοχή. Σύμφωνα με μαρτυρίες περιοίκων, μεγάλο μέρος του ξενοδοχείου έχει καταστραφεί από τις εκρήξεις και την ανταλλαγή πυρών.

Η επίθεση της Παρασκευής ήταν η πρώτη ευρείας κλίμακας που σημειώνεται στη Σομαλία αφότου ανέλαβε τα καθήκοντά του ο νέος πρόεδρος της χώρας, ο Χάσαν Σεΐχ Μοχάμουντ, τον Μάιο. Την ευθύνη ανέλαβε η οργάνωση Σεμπάμπ που προσπαθεί εδώ και πάνω από 10 χρόνια να ανατρέψει την κυβέρνηση και να εγκαθιδρύσει ένα κράτος βασισμένο στον ισλαμικό νόμο, τη σαρία.

Al-Shabaab militants stormed #HayatHotel more than 18 hours ago. Government security forces are fighting their way hard to end the siege in a tough battle. At least 15 people have been killed in the attack. #Mogadishu

