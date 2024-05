Στέλεχος της Χεζμπολά ανάμεσα στους δυο νεκρούς της ισραηλινής επιδρομής με drone στον Λίβανο - ΒΙΝΤΕΟ

Σύμφωνα με λιβανικά μέσα ενημέρωσης, ο Χουσέιν Μαλί σκοτώθηκε στο «πλήγμα εχθρικού drone με στόχο αυτοκίνητο στον κεντρικό δρόμο που συνδέει την Τύρο με την Αλ Χους», το οποίο «προκάλεσε δυο μάρτυρες», όπως μετέδωσε νωρίτερα το ANI.

#JUSTIN: Israeli drone strike killed two Hezbollah targets in an apparent drone strike on a car in the city of Tyre.

??#Tyre • #Lebanonpic.twitter.com/h7Mhf8uUnu