Στη δίνη της COVID-19 με νέο ρεκόρ θανάτων η Καλιφόρνια

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Xinhua

Ο κυβερνήτης της πολιτείας, ο Γκάβιν Νιούσομ, δεν αναφέρθηκε στο νέο ρεκόρ, ούτε στη συνέντευξη Τύπου που παραχωρεί καθημερινά μέσω του Διαδικτύου, ούτε στις αναρτήσεις του στο Twitter.

«Νέα κρούσματα: 9.718, μέσος όρος 7ημέρου: 9.881, μέσο ποσοστό πιθανότητας μόλυνσης: 7,5%. Πολλοί αριθμοί που μας λένε ένα πράγμα: Πάρτε το στα σοβαρά. Δεν μπορούμε να αφεθούμε. Θα χρειαστεί να δράσουμε όλοι μας — όλοι μαζί — για να επιβραδύνουμε την εξάπλωση. Να φοράτε μάσκα», τόνισε ο Νιούσομ μέσω Twitter, πληκτρολογώντας τις λέξεις «μαζί» και «να φοράτε μάσκα» με κεφαλαία γράμματα για έμφαση.

Ο κυβερνήτης αφιέρωσε μεγάλο μέρος της συνέντευξης Τύπου στα νέα μέτρα προστασίας των εργαζομένων που συνεχίζουν να δουλεύουν διότι θεωρούνται απαραίτητοι — μάγειρες, εργάτες στις κατασκευές, ταμίες, οδηγούς φορτηγών, αγρότες, νοσηλευτές, γιατρούς και άλλους.

Gov. Gavin Newsom announced additional protections for essential workers in California amid the ongoing coronavirus pandemic. A majority of essential workers in California are Latino, Black and Asian, the governor said. https://t.co/EcAFTJycZ2