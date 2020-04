Στην εντατική ο Μπόρις Τζόνσον - Επιδεινώθηκε ξαφνικά η κατάστασή του, διατηρεί επαφή

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μια πηγή, την οποία επικαλείται το πρακτορείο Reuters, ανέφερε ότι ο Βρετανός πρωθυπουργός έχει τις αισθήσεις του. Δύο δημοσιογραφικές πηγές, του τηλεοπτικού σταθμού ITV και της εφημερίδας The Times, είπαν ότι το απόγευμα ο Τζόνσον είχε δυσκολία στην αναπνοή και του χορηγήθηκε οξυγόνο.

«Προσευχόμαστε για την ταχεία ανάρρωση του πρωθυπουργού», έγραψε στο Twitter o δήμαρχος του Λονδίνου Σαντίκ Καν, τονίζοντας ότι «δεν θα μπορούσε να βρίσκεται σε πιο ασφαλή χέρια» αφού το νοσοκομείο Σεντ Τόμας έχει «κάποιο από το καλύτερο ιατρικό προσωπικό στον κόσμο».

