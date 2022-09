Στο Μπάκιγχαμ ο βασιλιάς Κάρολος Γ' μαζί με την Καμίλα - Καταχειροκροτήθηκε από τον κόσμο - Βίντεο

Ο Κάρολος, επιστρέφοντας από το Μπαλμόραλ της Σκωτίας μαζί με τη σύζυγό του Καμίλα, κατέβηκε από το αυτοκίνητο υπό τις επευφημίες του πλήθους που άρχισε να τραγουδάει τον ύμνο «Ο Θεός σώζει τον βασιλιά». Ένας από τους παρευρισκόμενους φώναξε μάλιστα «Σ’ αγαπάμε, Κάρολε». Στη συνέχεια προχώρησε προς τις πύλες και είδε τα αμέτρητα μπουκέτα που είχαν αφήσει στα κάγκελα των Ανακτόρων Λονδρέζοι και τουρίστες.

Η άφιξη του βασιλιά Καρόλου στο Μπάκιγχαμ:

Ο νέος βασιλιάς θα εκφωνήσει διάγγελμα προς το έθνος σήμερα το απόγευμα (18.00 τοπική ώρα, 20.00 ώρα Ελλάδας). Θα ανακηρυχθεί βασιλιάς επισήμως αύριο Σάββατο.

King Charles and his Queen Consort Camilla walk together along the wrought iron fence of Buckingham Palace, where countless bunches of flowers have been left in memory of his mother, Queen Elizabeth II.

