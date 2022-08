Στο χειρουργείο ο συγγραφέας Σαλμάν Ρούσντι - Δέχθηκε πάνω από 10 μαχαιριές - Βίντεο

Σε χειρουργική επέμβαση υποβάλλεται ο διάσημος συγγραφέας Σαλμάν Ρούσντι, μετά τη δολοφονική επίθεση που δέχθηκε νωρίτερα σήμερα την ώρα που ετοιμαζόταν να εκφωνήσει ομιλία σε εκδήλωση στη Νέα Υόρκη.

Το πρακτορείο Reuters μεταδίδει ότι ο Ρούσντι βρίσκεται στο χειρουργείο, επικαλούμενο εκπρόσωπο του 75χρονου συγγραφέα. Ένας άνδρας όρμησε στη σκηνή την ώρα που ο Ρούσντι ετοιμαζόταν να εκφωνήσει ομιλία για την καλλιτεχνική ελευθερία και μαχαίρωσε στον λαιμό τον 75χρονο συγγραφέα, ο οποίος σωριάστηκε στο πάτωμα.

Ο δράστης ακινητοποιήθηκε από αστυνομικό και συνελήφθη.

Ο Σαλμάν Ρούσντι διακομίστηκε με ελικόπτερο στο νοσοκομείο.

To βιβλίο «Σατανικοί Στίχοι» που έγραψε ο Σαλμάν Ρούσντι προκάλεσε αναταραχή σε αρκετές χώρες του μουσουλμανικού κόσμου το 1988, καθώς θεωρήθηκε βιβλίο με «βλάσφημο» περιεχόμενο.

Μάλιστα, ο τότε ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν Αγιατολάχ Χομεϊνί είχε εκδώσει θρησκευτικό διάταγμα ζητώντας τη δολοφονία του Ρούσντι.