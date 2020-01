Συγκινεί η Τέιλορ Σουίφτ: Μιλά για τη μάχη της μητέρας της με τον καρκίνο

Επέστρεψε ο εφιάλτης για την οικογένεια της Τέιλορ Σουίφτ καθώς ο καρκίνος της μητέρας της έκανε μετάσταση και πλέον η 62χρονη Άντρεα έχει όγκο στον εγκέφαλο.

Η popstar μίλησε για πρώτη φορά δημοσίως για την εξέλιξη στην υγεία της μητέρας της σε συνέντευξή της στο Variety ενόψει της προβολής του ντοκιμαντέρ της "Miss Americana". Η Άντρεα διεγνώσθη με καρκίνο το 2015. Έπειτα από θεραπεία φαινόταν πως η ασθένεια ήταν υπό ύφεση, αλλά ο καρκίνος επέστρεψε πέρυσι. Και αν και η οικογένεια προτίμησε να σιωπήσει για τη νέα περιπέτεια, η Σουίφτ αποφάσισε να μιλήσει ανοιχτά στη συνέντευξη σημειώνοντας πόσο δύσκολη είναι η νέα εξέλιξη για την οικογένειά της.

"Ο καρκίνος είναι αρκετά σκληρή κατάσταση για έναν άνθρωπο" είπε η Τέιλορ και σημείωσε ότι η οικογένειά της πρέπει να διαχειριστεί νέα σειρά συμπτωμάτων.

"Τα συμπτώματα ενός ανθρώπου που έχει όγκο στον εγκέφαλο δεν έχουν καμία σχέση με αυτά που βιώσαμε με τον καρκίνο πριν. Οπότε είναι πολύ δύσκολες στιγμές για εμάς ως οικογένεια" τόνισε η σταρ που αποκάλυψε ότι συντόμευσε την περιοδεία της για να στηρίξει τη μητέρα της μετά τη διάγνωση.

Υπογράμμισε ότι γι' αυτήν ήταν πολύ μεγάλη απόφαση να μιλήσει δημοσίως για την ασθένεια της μητέρας της. "Όλοι αγαπούν τη μητέρα τους, όλοι έχουν μία πολύ σημαντική μητέρα. Αλλά για εμένα είναι η δύναμη που με καθοδηγεί. Σχεδόν κάθε απόφαση που λαμβάνω, πρώτα μιλάω σε εκείνη. Οπότε ήταν πολύ σημαντικό για εμένα να μιλήσω για την αρρώστια της".

Στο νέο άλμπουμ της έχει το τραγούδι "Soon You'll Get Better" το οποίο και αφιερώνει στη μητέρα της.