Συγκλονιστικό βίντεο από χιονοστιβάδα στο Κιργιστάν: Πώς μία ομάδα τουριστών σώθηκε την τελευταία στιγμή

Ένας από τους πεζοπόρους, ο Χάρι Σίμιν δημοσίευσε στο Instagram βίντεο από το περιστατικό. Το βίντεο δείχνει τη χιονοστιβάδα να κατεβαίνει από αρκετά μακριά, μέχρι που τον πλησίασε και τον κάλυψε ένα στρώμα πάγου. Ο ίδιος γλίτωσε από βέβαιο θάνατο λόγω της θέσης του, αφού βρισκόταν πίσω από τους βράχους, κοντά σε ένα καταφύγιο. Όλη η ομάδα κατάφερε να κρυφτεί, καθώς το χιόνι πέρασε από πάνω τους.

Ο Σίμιν απομακρύνθηκε από την ομάδα για να τραβήξει φωτογραφίες, όταν άκουσε «τον βαθύ ήχο του πάγου να σκάει πίσω του», όπως έγραψε στον λογαριασμό που δημοσίευσε το βίντεο.

During a guided tour of the Tian Shan mountains in Kyrgyzstan, a group of tourists captured this avalanche

[source, HD by Harry Shimmin + full story: https://t.co/4R0dbG2clN] pic.twitter.com/DPMqK1kELG