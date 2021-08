Αφγανιστάν - Συγκλονίζoυν οι μαρτυρίες γυναικών: «Προσευχηθείτε για εμάς» - «Οι άνδρες γελούν» - Βίντεο

Σοκάρουν βίντεο που αναρτώνται στα social media από γυναίκες οι οποίες δεν μπορούν να συγκρατήσουν τα δάκρυά τους, λόγω της επέλασης των Ταλιμπάν. Την ίδια ώρα, την απίστευστη μαρτυρία μιας 24χρονης φοιτήτριας στην Καμπούλ δημοσιεύει ο Guardian.

«Τώρα φαίνεται ότι πρέπει να κάψω όλα όσα πέτυχα σε 24 χρόνια της ζωής μου. Η κατοχή οποιασδήποτε ταυτότητας ή βραβείου από το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο είναι επικίνδυνη τώρα. Ακόμα και αν τα κρατήσουμε, δεν είμαστε σε θέση να τα χρησιμοποιήσουμε. Δεν υπάρχουν δουλειές για εμάς στο Αφγανιστάν», αναφέρει, μεταξύ άλλων, η μαρτυρία 24χρονης Αφγανής φοιτήτριας, η οποία βιώνει την απόλυτη κόλαση στην Καμπούλ λόγω της επέλασης των Ταλιμπάν.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο Guardian:

«Oι άντρες που στέκονταν γύρω από εμάς, γέλαγαν και έκαναν αστεία με τον φόβο μας. ''Πήγαινε και φόρεσε την μπούρκα'', φώναξε ο ένας. ''Είναι οι τελευταίες σας μέρες που βρίσκεστε στους δρόμους'', είπε ένας άλλος. ''Θα παντρευτώ τέσσερις από εσάς σε μια μέρα'', φώναζε ένας άλλος.

Η νεαρή κοπέλα συνεχίζει λέγοντας: «Ως γυναίκα, νιώθω ότι είμαι το θύμα αυτού του πολιτικού πολέμου που ξεκίνησαν οι άντρες. Ένιωσα ότι δεν μπορώ πια να γελάω δυνατά, δεν μπορώ πια να ακούω τα αγαπημένα μου τραγούδια, δεν μπορώ πια να συναντήσω τους φίλους μου στο αγαπημένο μας καφενείο, δεν μπορώ πλέον να φορέσω το αγαπημένο μου κίτρινο φόρεμα ή το ροζ κραγιόν. Και δεν μπορώ πια να πάω στη δουλειά μου ή να πάρω το πτυχίο του πανεπιστημίου.

»Μου άρεσε να φτιάχνω τα νύχια μου. Σήμερα, καθώς πήγαινα σπίτι, έριξα μια ματιά στο σαλόνι ομορφιάς όπου πήγαινα για μανικιούρ. Το μπροστινό μέρος του καταστήματος, το οποίο ήταν διακοσμημένο με όμορφες εικόνες κοριτσιών, είχε ασβεστωθεί.

»Το μόνο που μπορούσα να δω γύρω μου ήταν τα φοβισμένα πρόσωπα γυναικών και τα άσχημα πρόσωπα των ανδρών που μισούν τις γυναίκες, που δεν τους αρέσει να εκπαιδεύονται, να εργάζονται και να έχουν ελευθερία. Αντί να σταθούν στο πλευρό μας, στέκονται στο πλευρό των Ταλιμπάν και τους δίνουν ακόμη περισσότερη δύναμη», καταλήγει.

Σοκαριστικές είναι και οι μαρτυρίες γυναικών όπως αναρτήθηκαν στα social media:

Από τη δική της μεριά, η ακτιβίστρια για τα δικαιώματα των γυναικών, Zarmina Kakar, περιέγραψε την όλη κατάσταση με τον πλέον γλαφυρό τρόπο. «Αισθάνομαι σαν ένα πουλί που καταστρέφεται η φωλιά του και δεν μπορεί να κάνει τίποτε άλλο από το να βλέπει την καταστροφή και να κλαίει. Πούλησαν τη χώρα μας. Και στέλνουν τις Αφγανές γυναίκες πίσω στο σκοτάδι και το αβέβαιο μέλλον».

I have the feeling of a bird whose whole nest is destroyed but it can not do anything just sees the destruction of his nest and cries They sold the country And they sent Afghan women back into the dark and obscure future.?? pic.twitter.com/2OY6b9tJZI — zarmina kakar (@zarminakakar4) August 16, 2021

Taliban surrounded Kabul, I were to bank to get some money, they closed and evacuated; I still cannot believe this happened, who did happen. Please pray for us, I am calling again: Hey ppl of the this big world, please do not be silent , they are coming to kill us. pic.twitter.com/wIytLL3ZNu — Sahraa Karimi/ ???? ????? (@sahraakarimi) August 15, 2021