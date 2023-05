Συμφωνία για το όριο χρέους των ΗΠΑ: Iκανοποίηση Μπάιντεν για τον «συμβιβασμό» που θα αποτρέψει την «καταστροφική» κήρυξη στάσης πληρωμών

Επισήμανε πως η καταρχήν συμφωνία που κλείστηκε «είναι συμβιβασμός, που πάει να πει ότι κάθε μέρος δεν εξασφαλίζει όλα όσα ήθελε». Πρόσθεσε πως το κείμενο –το ακριβές περιεχόμενο του οποίου δεν είναι γνωστό ακόμη, μόνο οι αδρές γραμμές του– θα «μειώσει τις [δημόσιες] δαπάνες» αλλά «προστατεύοντας απαραίτητα δημόσια προγράμματα».

Ο κ. Μπάιντεν έκανε λόγο για «σημαντικό βήμα μπροστά», ενώ επισήμανε πως η σύναψη της συμφωνίας υπαγορεύθηκε από την «ευθύνη» του «να κυβερνά».

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Κέβιν Μακάρθι ανακοίνωσε το βράδυ χθες Σάββατο (σ.σ. τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ώρα Ελλάδας) ότι έκλεισε καταρχήν συμφωνία με τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν για την αύξηση του ορίου δανεισμού του αμερικανικού ομοσπονδιακού κράτους, προσθέτοντας πως οι απαιτούμενες ψηφοφορίες αναμένεται να διεξαχθούν την Τετάρτη 31η Μαΐου.

#BREAKING: Speaker McCarthy reveals House Republicans and President Biden have "come to an agreement in principle" on the debt ceiling, stating, "It has historic reductions in spending" and will "rein in government overreach," with "no new taxes [and] no new government programs." pic.twitter.com/UAjWrbLe3p