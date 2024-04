Συναγερμός στην Ιερουσαλήμ: 34χρονος επιτέθηκε με μαχαίρι σε αστυνομικό

«Ένας τρομοκράτης οπλισμένος με μαχαίρι έφθασε στην Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ... επιτέθηκε στον συνοριακό αστυνομικό και τον μαχαίρωσε», ανέφερε η ανακοίνωση της αστυνομίας.

Ο τραυματισμένος αστυνομικός και άλλος ένας αστυνομικός στο σημείο απέκρουσαν και πυροβόλησαν τον επιτιθέμενο, ο οποίος αργότερα κηρύχθηκε νεκρός, ανέφερε.

#Turkish national stabs and moderately wounds #Israeli police officer in annexed east #Jerusalem before being shot dead https://t.co/3Mzv9u3MW0pic.twitter.com/DeJb8dOatK