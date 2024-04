Συνάντηση Φιντάν – Μπλίνκεν στη Σαουδική Αραβία

Κατά τη συνάντηση Φιντάν-Μπλίνκεν, αναφέρουν οι ίδιες πηγές, αξιολογήθηκε η τελευταία κατάσταση στην Ουκρανία και συζητήθηκαν επίσης οι διμερείς σχέσεις.

Η συνάντηση των δύο υπουργών είναι η πρώτη που γίνεται σε υψηλόβαθμο επίπεδο μεταξύ των δύο χωρών μετά την ανακοίνωση της αναβολής της επίσκεψης του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στον Λευκό Οίκο στις 9 Μαΐου.

Minister of Foreign Affairs @HakanFidan met with Antony Blinken, US Secretary of State, in Riyadh. ???????? pic.twitter.com/FR38BglD8S