«Συνωμοσιολόγος» ο άνδρας που αυτοπυρπολήθηκε έξω από τη δικαστήριο της Νέας Υόρκης

Το NBC News και άλλα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης μετάδωσαν νωρίς σήμερα (τοπική ώρα) ότι ο άνδρας πέθανε. Η αστυνομία της πόλης της Νέας Υόρκης δήλωσε, σύμφωνα με το NBC News, ότι οι αρχές του νοσοκομείου στο οποίο μεταφέρθηκε ο άνδρας τον κήρυξαν νεκρό. Αξιωματούχοι είχαν δηλώσει νωρίτερα ότι ο άνδρας, σχεδόν 40 χρονών, ήταν σε κρίσιμη κατάσταση.

Αυτόπτες μάρτυρες είπαν ότι είδαν τον άνδρα να βγάζει από ένα σακίδιο φυλλάδια και να τα πετά στον αέρα και στη συνέχεια να περιλούζεται με ένα υγρό και να βάζει φωτιά στον εαυτό του. Ένα από αυτά τα φυλλάδια περιείχε αναφορές στους «διαβολικούς δισεκατομμυριούχους», ωστόσο τα αποσπάσματα που είδε αυτόπτης μάρτυρας του Reuters δεν ανέφεραν τον Τραμπ.

Το σοκαριστικό περιστατικό συνέβη λίγο μετά την ολοκλήρωση της επιλογής των ένορκων για τη δίκη σε βάρος του Τραμπ, ανοίγοντας τον δρόμο στους εισαγγελείς και τους συνηγόρους υπεράσπισης να προχωρήσουν στις εναρκτήριες αγορεύσεις τους την επόμενη εβδομάδα. Στην υπόθεση αυτή ο Τραμπ έχει δηλώσει αθώος και στις 34 κατηγορίες που του αποδίδονται για παραποίηση εγγράφων με στόχο την απόκρυψη των χρημάτων που κατέβαλε στην πρώην πορνοστάρ Στόρμι Ντάνιελς πριν από τις εκλογές του 2016.

Oh my god. Someone set themselves on fire outside the courthouse where Trump’s trial is happening.

Ποιος ήταν ο άνδρας που αυτοπυρπολήθηκε;

Η αστυνομία της Νέας Υόρκης ανακοίνωσε ότι ο άνδρας ήταν ένας 37χρονος, εν ονόματι Μαξ Αζαρέλο από το Σεντ Όγκοστιν της Φλόριντα.

«Αυτή τη στιγμή τον χαρακτηρίζουμε σαν κάποιου είδους συνωμοσιολόγο, και ξεκινάμε από εκεί», δήλωσε ο Τάρικ Σέπαρντ, αναπληρωτής επίτροπος της αστυνομίας, σε συνέντευξη Τύπου.

Σε διαδικτυακό μανιφέστο, ένας άνδρας με το όνομα αυτό δήλωσε ότι αυτοπυρπολείται και ζητά συγγνώμη από φίλους, αυτόπτες μάρτυρες και διασώστες. Η ανάρτηση κάνει λόγο για ένα «αποκαλυπτικό φασιστικό πραξικόπημα και κατακρίνει τα κρυπτονομίσματα και Αμερικανούς πολιτικούς, χωρίς ωστόσο να ξεχωρίζει συγκεκριμένα τον Τραμπ.

«Αυτή η ακραία πράξη διαμαρτυρίας είναι για να επιστήσω την προσοχή σε μια επείγουσα και σημαντική ανακάλυψη: Είμαστε θύματα μιας ολοκληρωτικής απάτης και η δική μας κυβέρνηση (μαζί με πολλούς από τους συμμάχους της) πρόκειται να μας χτυπήσει με ένα αποκαλυπτικό φασιστικό παγκόσμιο πραξικόπημα», ανέφερε συγκεκριμένα.

Ο Αζαρέλο πρόσθεσε: «Στους φίλους και την οικογένειά μου, στους μάρτυρες και τους πρώτους ανταποκριτές, ζητώ βαθιά συγγνώμη που σας προκάλεσα αυτόν τον πόνο. Αλλά σας διαβεβαιώ ότι είναι μια σταγόνα στον ωκεανό σε σύγκριση με αυτό που προτίθεται να σας προκαλέσει η κυβέρνησή μας.»

