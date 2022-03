Συντριβή Boeing 737 στην Κίνα: Νέα στοιχεία για την τραγωδία - Σοκαριστικό ΒΙΝΤΕΟ

Αεροσκάφος Boeing 737 της China Eastern Airlines που μετέφερε 132 άτομα συνετρίβη στη νοτιοδυτική Κίνα.

Το αεροπορικό δυστύχημα θα είναι ενδεχομένως το φονικότερο από το 1994 στην Κίνα, όπου η αεροπορική ασφάλεια έχει βελτιωθεί σε σημαντικό βαθμό. Το αεροσκάφος έχασε την επαφή καθώς πετούσε επάνω από τη πόλη Γουτζού, στην ορεινή περιοχή του Γκουανγκσί, ανακοίνωσε η κινεζική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (CAAC), χωρίς να δώσει στην δημοσιότητα απολογισμό των θυμάτων.

Βίντεο που αναρτήθηκε στα social media, φέρεται να δείχνει τη στιγμή που το αεροπλάνο πέφτει στην περιοχή της Κίνας. Οι εικόνες δείχνουν το αεροσκάφος να πέφτει κατακόρυφα και με τεράστια ταχύτητα. Ακόμα δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα η αυθεντικότητά του.

#BREAKING: A China Eastern Airlines Boeing 737 airline flight #MU5735 with 133 people on board crashed in Tengxian County, Wuzhou, Guangxi. pic.twitter.com/23kEiQoRDQ — Moshe Schwartz (@YWNReporter) March 21, 2022

The flight is China Eastern Airlines MU5735, from Kunming to Guangzhou. According to Flightradar24, the speed and altitude dropped sharply near Wuzhou. Boeing 737-800ng passenger aircraft, registration number B1791, 6.8 years old.???????????? pic.twitter.com/wOwBC25KuW — Deng_919 (@919Deng) March 21, 2022

«Επιβεβαιώθηκε ότι η πτήση συνετρίβη», αναφέρεται σε σύντομη ανακοίνωση της υπηρεσίας, η οποία διευκρινίζει ότι «ομάδα εργασίας» έσπευσε στην περιοχή του δυστυχήματος. Το αεροσκάφος μετέφερε 123 επιβάτες και εννεαμελές πλήρωμα.

#??????#BREAKING: A Boeing 737 of China Eastern with 133 people onboard had an accident and caused mountain fire in Tengxian county, South China’s Guangxi Zhuang Autonomous Region; casualties are not clear yet. pic.twitter.com/1OlMcyqDHV — ????? (@LqBHPDcl7paXnzi) March 21, 2022

Ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ δήλωσε «σοκαρισμένος» μετά το δυστύχημα, μετέδωσε η κρατική κινεζική τηλεόραση CCTV. Και σε μία ασυνήθιστη εν θερμώ αντίδραση, ο ισχυρός άνδρας του Πεκίνου ζήτησε την εξακρίβωση το συντομότερο δυνατόν των αιτίων της συντριβής.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, η πτήση MU5735 της China Eastern Airlines είχε απογειωθεί στις 13.00 τοπική ώρα από το Κουνμίνγκ με κατεύθυνση την Καντόνα, σε απόσταση 1.300 χιλιομέτρων.

Το αεροσκάφος έγινε κομμάτια, αφού προσέκρουσε σε βουνοπλαγιά, δήλωσε κάτοικος της περιοχής.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο FlightRadar24, το αεροσκάφος έχασε σε διάστημα 3 λεπτών ύψος 26.000 ποδών (7.925 m) πριν εξαφανισθεί από τα ραντάρ στις 14.22 τοπική ώρα.

An incident involving a China Eastern Airlines aircraft with 133 people aboard has occurred in China’s Guangxi Zhuang Autonomous Region. The precise nature of the incident remains undetermined and a rescue operation is underway. #China#aircraft#BreakingNews#BREAKINGpic.twitter.com/EZM4o8qLAa — Beijing Business Today (@BusinessBeijing) March 21, 2022

Πλήγμα για την Boeing

Τα αεροπορικά δυστυχήματα είναι σχετικά σπάνια την Κίνα, όπου οι αεροπορικές μεταφορές έχουν σημαντικά αναπτυχθεί κατά τις τελευταίες δεκαετίες και όπου τα μέτρα ασφαλείας είναι αυστηρά.

Το τελευταίο σοβαρό αεροπορικό δυστύχημα σημειώθηκε τον Αύγουστο 2010, όταν πτήση της Henan Airlines συνετρίβη στην βορειοανατολική Κίνα προκαλώντας τον θάνατο 40 ανθρώπων.

Ο βαρύτερος απολογισμός ανήκει στην συντριβή, το 1994, ενός Tupolev 154 της China Northwest Airlines λίγο μετά την απογείωση από την Σιάν στην βόρεια Κίνα, με συνέπεια τον θάνατο 160 επιβαινόντων.

Πολλοί κινέζοι επιβάτες χάθηκαν επίσης τον Μάρτιο 2014 κατά την αινιγματική εξαφάνιση της πτήσης MH370 της Malaysian Airlines με προορισμό το Πεκίνο.

Η σημερινή καταστροφή αποτελεί νέο σκληρό πλήγμα για την Boeing στην Κίνα.

Τον Μάρτιο 2019, η Κίνα ήταν η πρώτη χώρα στον κόσμο που έδωσε εντολή στις αεροπορικές της εταιρείες να σταματήσουν τις πτήσεις των 737 MAX για λόγους ασφαλείας.

Το μέτρο είχε ληφθεί έπειτα από δύο δυστυχήματα με 737 MAX στο εξωτερικό, με 346 νεκρούς.

Τρία χρόνια αργότερα, η κινεζική ρυθμιστική αρχή ήρε τελικά τον περασμένο Δεκέμβριο την απαγόρευση πτήσης των Boeing 737 MAX. Δεν είναι γνωστό αν τα συγκεκριμένα αεροσκάφη έχουν επαναλάβει τις εμπορικές πτήσεις στην Κίνα.

Η απόφαση για την άρση της απαγόρευσης ήταν πολύ σημαντική για την Boeing, καθώς η Κίνα αποτελεί σημαντική αγορά για την εταιρεία.

Η κινεζική ρυθμιστική αρχή είχε θέσει ως όρο για την επιστροφή του 737 MAX στους κινέζικούς ουρανούς την πραγματοποίηση τεχνικών τροποποιήσεων για την εγγύηση της ασφάλειας των πτήσεων.

Η Κίνα ήταν η τελευταία μεγάλη χώρα που ήρε την απαγόρευση πτήσεων του 737 MAX.