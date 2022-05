Τ. Ερντογάν: Η Σουηδία να σταματήσει να στηρίζει τρομοκρατικές διοργανώσεις

Ο Ερντογάν είχε σήμερα την πρώτη του τηλεφωνική επικοινωνία με την πρωθυπουργό της Σουηδίας Μαγκνταλένα Αντερσον από την έναρξη της ανοιχτής κρίσης μεταξύ των δύο χωρών, καθώς και με τη Φινλανδία, σχετικά με την ένταξή τους στην Βορειοατλαντική Συμμαχία.

Σε ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά την επικοινωνία τους αναφέρεται ότι ο Τούρκος πρόεδρος είπε πως «αναμένει από τη Σουηδία να λάβει συγκεκριμένα και σοβαρά μέτρα, δείχνοντας ότι συμμερίζεται τις ανησυχίες της Τουρκίας σχετικά με την τρομοκρατική οργάνωση PKK (το Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν) και τα παρακλάδια της στη Συρία και το Ιράκ».

Οπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu, ο Τούρκος πρόεδρος είπε ακόμη στην Σουηδή πρωθυπουργό ότι θα πρέπει να αρθεί το εμπάργκο στην εξαγωγή όπλων που επιβλήθηκε στην Τουρκία το 2019 μετά την τουρκική εισβολή στη Συρία, τον Οκτώβριο του 2019.

Οπως σημειώνει το Γαλλικό Πρακτορείο, η τηλεφωνική επικοινωνία των δύο δεν ήταν προγραμματισμένη.

Η Φινλανδία και η Σουηδία υπέβαλαν την Τετάρτη αίτηση για την ένταξή τους στο ΝΑΤΟ έπειτα απο την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου.

Η Τουρκία αιφνιδίασε την περασμένη εβδομάδα τους ΝΑΤΟϊκούς συμμάχους εγείροντας αντιρρήσεις για την ένταξη των δύο χωρών, αλλά δυτικοί ηγέτες έχουν εκφράσει την πεποίθηση ότι οι αντιρρήσεις της Αγκυρας δεν θα σταθούν εμπόδιο στην διαδικασία ένταξης των δύο χωρών στη Συμμαχία.

Η Αγκυρα υποστηρίζει ότι η Σουηδία και η Φινλανδία υποθάλπουν πρόσωπα που συνδέονται με το Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν (ΡΚΚ) και με υποστηρικτές του πρώην ιμάμη, του αυτοεξόριστου στις ΗΠΑ Φετουλάχ Γκιουλέν, τον οποίο η Τουρκία κατηγορεί ότι ενορχήστρωσε το αποτυχημένο πραξικόπημα το 2016.

Παράλληλα, ο Ερντογάν είχε σήμερα «ανοιχτές και άμεσες» συνομιλίες με τον πρόεδρο της Φινλανδίας Σάουλι Νιινίστο, όπως δήλωσε ο τελευταίος, με θέμα το αίτημα που υπέβαλε το Ελσίνκι για ένταξη στο ΝΑΤΟ.

An open and direct phone call with President @RTErdogan. I stated that as NATO Allies Finland and Turkey will commit to each other’s security and our relationship will thus grow stronger. Finland condemns terrorism in all its forms and manifestations. Close dialogue continues.